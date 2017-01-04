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04 Ocak 2017 13:55

Türkiye Basın Konseyi Yüksek Kurulu Ortaköy’de hayatını kaybedenleri andı

Türkiye Basın Konseyi Yüksek Kurulu Ortaköy’de hayatını kaybedenleri andı

04 Ocak 2017 13:55

Türkiye Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Ortaköy’de gece kulübüne yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri dualarla andı.
Ortaköy’de yeni yılın ilk saatlerinde gece kulübüne yönelik düzenlenen silahlı terör saldırısının ardından saldırının gerçekleştiği noktaya gelen kurum, kuruluş ve vatandaşlar hayatını kaybedenleri dualarla anıyor. Bu kapsamda hain terör saldırısının yaşandığı noktaya gelen Türkiye Basın Konseyi Yüksek Kurulu temsilcileri de hayatını kaybedenleri andı. Olay yerine kırmızı karanfil bırakan Basın Konseyi üyeleri terörü kınadı.

"Bugün yangın Türkiye’de yanmakta ama inatla yaşamaya devam edeceğiz"
Anmanın ardından basın açıklaması yapan Türkiye Basın Konseyi Yüksek Kurulu Başkanı Pınar Türenç, "Yeni yılın ilk dakikalarında yaşadığımız büyük acı hepimizi tarifsiz kederlere boğdu. Eli kanlı katillerin hedefinde bir gün Nice, bir gün Paris, bir gün Berlin var. Son olarak da yeni yılın ilk dakikalarında Türklerin yanı sıra dünyanın bir çok ülkesinden İstanbul’a konuk gelen turistler teröre kurban edildi. Kısacası terör artık tüm dünyanın başına bela oldu. Irk, din, cinsiyet, yaş, mezhep hiç bir fark gözetmeden masum insanların kanını acımasızca döken teröre karşı sessiz kalmak teröristlerin daha da cesaretlenmesine yol açmakta. Hele terörden korkup normal yaşamlarını sürdüremeyen milyonlarca insanın en doğal hakkı olan seyahate çıkamamaları hep terörün ekmeğine yağ sürmekte. Bu endişe ve korkuyla tatillerin ertelenmesi turizme de darbe indirmekte. Bu kısır döngü haline dönüşen yaşam şekli aslında terörü başarılı kılıyor. Bu döngüyü kırmak ve terörden etkilenenlerle dayanışma içine girmek için dünya medyasına çağrıda bulunuyoruz. Bugün yangın Türkiye’de yanmakta ama yine de Türkiye yaşamaya devam ediyor. İnatla yaşamaya devam edeceğiz" dedi.



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