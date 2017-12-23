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23 Aralık 2017 19:15

Türkiye Basketbol Ligi: Bandırma Kırmızı: 63 - Bahçeşehir Koleji: 69

Türkiye Basketbol Ligi 15.

Türkiye Basketbol Ligi: Bandırma Kırmızı: 63 - Bahçeşehir Koleji: 69

23 Aralık 2017 19:15

hafta maçında Bandırma Kırmızı, Bahçeşehir Koleji’ne 63-69 mağlup oldu.



Salon: Banvit Kara Ali Acar


Hakemler: Murat Ciner xx, Dağder Dağlı xx, Emre Şimşek xx


Bandırma Kırmızı: Eray Akyüz xx 6, Erxhan Osmani xxx 9, Harun Can Doğan xx 6, İsmail Cem Ulusoy x 7, Charles Jackson xxx 27, Alperen Demir x 2, Şehmus Hazer xx 6


Başantrenör: Ahmet Gürgen


Bahçeşehir Koleji: D.White JR xxx 16, H.Yapar xx 8, Y.Turna xxx 13, M.Dixon xx 7, F.Cantitiz xx 7, S.Şentürk xx 9, Ü.Sonkol xx 9


Başantrenör: Stefanos Dedas



1. Periyot: 19-8 (Bandırma Kırmızı lehine)


Devre: 29-33 (Bahçeşehir Koleji lehine)


3. Periyot: 48-53 (Bahçeşehir Koleji lehine)


5 faulle çıkan: İsmail Cem Ulusoy (Bandırma Kırmızı)




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