Türkiye Basketbol Ligi’nde fikstür belli oldu

İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, TBL Koordinatörü Gökhan Tokatlı ve TBF yetkilileri katıldı.
TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün’ün açılış konuşmasının ardından TBL Koordinatörü Gökhan Tokatlı 2018-2019 sezonunun takvimi ve kura çekimi ile ilgili teknik detayları paylaştı. Kura çekimini gerçekleştiren takımların temsilcileri kısa konuşmalarla yeni sezon öncesi bütün takımlara şans dilediler.
Kura çekimi sonucunda ilk hafta eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Karesi Gençlik - Bandırma Kırmızı
Ankara DSİ - Sigortam.net BB
Bursaspor - Mamak Bld. YMS
Manisa BŞB. - Yalova Bld.
Selçuklu Bld. - Petkim Spor
Edirnespor - Akhisar Bld.
OGM Orman - Final Gençlik
Düzce Bld. - Artvin Bld.