Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 15:33

Türkiye Basketbol Ligi’nde fikstür belli oldu

Türkiye Basketbol Ligi’nde 2018-2019 sezonu fikstürü kura çekimiyle belirlendi.

Türkiye Basketbol Ligi’nde fikstür belli oldu

10 Ağustos 2018 15:33


İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, TBL Koordinatörü Gökhan Tokatlı ve TBF yetkilileri katıldı.


TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün’ün açılış konuşmasının ardından TBL Koordinatörü Gökhan Tokatlı 2018-2019 sezonunun takvimi ve kura çekimi ile ilgili teknik detayları paylaştı. Kura çekimini gerçekleştiren takımların temsilcileri kısa konuşmalarla yeni sezon öncesi bütün takımlara şans dilediler.


Kura çekimi sonucunda ilk hafta eşleşmeleri şu şekilde oluştu:



Karesi Gençlik - Bandırma Kırmızı


Ankara DSİ - Sigortam.net BB


Bursaspor - Mamak Bld. YMS


Manisa BŞB. - Yalova Bld.


Selçuklu Bld. - Petkim Spor


Edirnespor - Akhisar Bld.


OGM Orman - Final Gençlik


Düzce Bld. - Artvin Bld.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç