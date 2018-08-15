Türkiye bayramda ’aile’yi ’tatil’e tercih ediyor

Bayram denince akıllara ilk önce ‘aile ziyaretleri’ ve ‘bayram sofraları’ geldi.

Hopi ve Boyner, son 18 yılda Boyner’in 37 ildeki 118 mağazasında yapılan alışverişlerden çıkan sonuçlar ve Hopi üzerinde yapılan araştırma verilerini birleştirerek Türkiye’nin bayram alışkanlıklarını ortaya çıkardı. Buna göre; müşterilerinyüzde 70’i “Bayram dendiğinde aklıma aile ziyareti ve bayram sofraları geliyor’ dedi. Son yıllarda sanılanın aksine, bayramda tatili tercih edenlerin oranı ise yüzde 20’yi geçmedi.

Bayramı tatile eşdeğer görenler yüzde 18

Verilere göre; yüzde 70’den fazlası bayramda ailesini tercih ederken, yüzde 11’i tatile çıkmayı reddedip boşalan şehrin tadını çıkartmayı tercih ettiğini belirtildi. Yüzde 18’i ise bayramı şehirden kaçış ve tatil fırsatı olarak gördüğünü söyledi.

Bayram alışverişinin olmazsa olmazı ’bayramlık’

Yüzde 30 oranla neredeyse her 3 kişiden birinin ’bayramlık’ almayı sürdürdüğünü ortaya koyan araştırmaya göre yüzde 28 oran ile alışveriş listesinde ikinci sırada hediyeler ve bayram ikramının olmazsa olmazı çikolata/şeker yer aldı. Müşterilerin yüzde 60’a yakını ailesine en az bir hediye aldığını belirtildi.

Bayram alışverişinde ’son dakikacıyız’

Bayram alışverişinin ne zaman yapıldığı incelendiğinde müşterilerin yüzde 68’inin son dakikacı olduğu göründü. Yüzde 57’si alışverişlerini son hafta yaparken yüzde 11’i ise Arefe günü yapıyor. Yani her 10 kişiden 6’sı alışverişte son dakikacı.

En çok çorap alındı

Alışveriş verilerine bakıldığında eski bir bayram geleneği olan ’çorap hediye etme’nin hala güncelliğini koruduğu görüldü. Son 18 yılın bayram döneminde ’çorap’ en fazla satılan ürün olarak kayda geçti.

Alışveriş yapan taraf değişti: “Bayram alışverişi artık erkeklerden soruluyor”

Boyner’in 2000 yılından bu yana yapılan bayram alışverişi alışkanlıklarından derlenen verilere göre ise yıllar içinde Türkiye’de bayram alışverişi yapan taraf değiştirdi. Verilere göre; geçmiş yıllarda bayram alışverişinde karar verici olan kadınların, alışverişi daha çok erkeklere bıraktığı ve yüzde 40’larda olan bu oranın son yıllarda yüzde 50’nin üstüne çıktığı görüldü.