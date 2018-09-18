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Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan TSYD'ye ziyaret

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Zeki Kutlu, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle TSYD Genel Merkezini ziyaret etti.

Genel Başkan Oğuz Tongsir ile Tur'un akreditasyonu ve diğer konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu.


Kutlu TSYD ile işbirliği yapmanın yararına değinerek, "Ayrıca bisiklette bir TSYD Kupası ve Ocak ayında Antalya'da düzenlenecek seminerde gerçekleşmek üzere bir dizi konuda görüşlerimizi masaya yatırdık" dedi.


54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun medya akreditasyonu her yıl olduğu gibi bu sene de TSYD üzerinden gerçekleşecek.

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