Türkiye Futbol Fedarasyonu'ndan kaçak oyuncu oynatan kulübe ceza yağdı

Türkiye Futbol Fedarasyonu İstanbul U-17 Ligi'nde Göktürkspor ve Bağcılar Güneşlispor arasında oynanan maçta Bağcılar Güneşli Spor Kulübü'nün itirazı neticesinde Göktürkspor takımının kaçak oyuncu oynattığını tespit etti. Fedarasyon Göktürkspor takımının 3-0 hükmen yenik sayılıp 6 puanının silinmesine karar verdi.

Göktürkspor ve Bağcılar Güneşlispor arasında 20.10.2018 tarihlinde Bağcılar Belediyesi İstoç Spor Tesisleri'nde oynanan maçta kaçak oyuncu skandalı yaşanmıştı. İddiaya göre Bağcılar Göktürkspor takımı maçta kaçak oyuncu oynatmış ve Bağcılar Güneşli Spor Kulübü ise Türkiye Futbol Fedarasyonu'na giderek itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazlarla birlikte belgeleri incelenmesinin ardından Göktürkspor'un kaçak oyuncu oynattığı tespit edildi. Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Amatör U17 Ligi Tertip Komitesi'nin almış olduğu karar neticesinde Bağcılar Göktürkspor takımının 3-0 hükmen yenik sayılıp 6 puanının silinmesine ve bir yönetici ve antrenörün İl Disiplin Kuruluna sevkine karar verildi.

"Küçük yaştaki çocuklar sahtekarlığa alıştırılıyor"

Bağcılar Amatör Spor Kulüpleri Başkan Yardımcısı ve Bağcılar Güneşli Spor kulübü Başkanı Mithat Sayar, "İstanbul U17 Ligi'nde Göktürkspor ile karşılaştık. Yapmış olduğumuz bu maçta biz ve hocalar 3 tane kaçak oyuncu tespit ettik. Hakeme kaçak oyuncu olduğunu söyleyip tespitinin yapılmasını istedik. Hakemi maçın sonunda tespiti yapalım dedi. Maçın sonunda 6 numaralı oyuncuya kimlik bilgileri sorulduğunda cevap veremedi. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını, annesinin babasının adını bilmiyor. Maçın hakemi de bu olayı rapor ediyor. Bizde ilgili yerlere dilekçelerimizi verdik. Her şey ortada federasyonun vereceği karar belli. Bizim sorunumuz maçı kazanmak veya kaybetmek değildir. Küçük yaştaki çocuklar sahtekarlığa alıştırılıyor. Amatör ruh ile yapılan bir mücadelede sahtekarlığa alıştırılıyorlar. Bunu yapanların futbol ile ilişkilerinin kesilmesi lazım, ağır cezaların verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.