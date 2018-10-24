Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından "Türkiye Gençlik Zirvesi"nin basın tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısına katılan TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), "Türkiye Gençlik Zirvesi"nin basın tanıtımını gerçekleştirdi. Üsküdar Beylerbeyi'ndeki platformun merkez binasında yapılan toplantıya TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan katıldı.

Tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, "Türkiye Gençlik STK'ları Platformu gerçekten Türkiye'de sivil toplum alanında platform düzeyinde çalışmalara örnek teşkil edecek bir yapımız. Gerçekten ülkemizin geleceğinin tabi ki gençlerimizde olduğunun bilincinde olarak gençlik alınında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini arttırmaları birbirlerini daha iyi tanımaları ve bir irtibat, istişare gerektiği zaman çalışabilmelerini planlamaya çalışıyoruz. Ben de yönetim kurulunda arkadaşlarımızla beraber gayret ediyorum ve burada komisyonlarımızdan bahsetti başkanımız komisyonlardaki gayemiz de genç arkadaşların bizzat proje üretmeli ve geldiğimiz noktada dört - beş yıllık süreçte çok verimli sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Gençlerin sesinin bütün ilgili taraflar tarafından net bir şekilde dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Gençlerin meselelerinin konuşulması gerektiğini söyleyen Bilal Erdoğan, "Bugün sizlere tanıtımını duyurusunu yapmakta olduğumuz Türkiye Gençlik Zirvesi de hem önemli bir gençlik araştırmasının üzerine konumlandırılacak olması itibari ile bunun verileri üzerinden istişareleri başlatacak olması itibari ile hem de geleneksel hala gelmesini istediğimiz sosyal girişimcilik ödülleri itibari ile inşallah çok verimli bir etkinlik olacak. Gençliğin sorunlarının, gençliğin meselelerinin konuşulması gerektiğini ve özellikle üniversiteli gençler tarafından konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Gençlerin sesinin, görüşlerinin, beklentilerinin bütün ilgili taraflar tarafından net bir şekilde anlaşılması dinlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalarımızın temel mantığı da bu aslında. Sosyal girişimcilik bizim önem verdiğimiz bir konu özellikle gençlerin sosyal meselelerle ilgi duymasını arzu ediyoruz. Elbette gençlik döneminde iş kaygısı, kariyer kaygısı ön planda olabiliyor. Ancak biz bu fedakarlık ve sosyal meseleler konusundaki duyarlılığın bu yaşlarda oluşması gerektiğini inanıyoruz. Bu açıdan teşvik etmek istediğimiz alanlarda yarışmalar ve ödüller yapmanın verimli olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

"Sosyal girişimcilik ödüllerinde 256 başvuru geldi"

Projeler arasında özellikle hayata geçirilmiş olanları değerlendirmeye aldıklarını belirten Bilal Erdoğan, "Sosyal girişimcilik ödüllerinde 256 başvuru geldi. Bunların bir çoğu bireysel sosyal girişimcilik projeleriydi. Özellikle hayata geçirilmiş olan projeleri değerlendirmeye almaya özen gösterdik. Bir kısmı sivil toplum kuruluşlarının hayata geçirmekte olduğu veya geçirdiği projelerdi. Bunları öncelikle jürinin alt komisyonları değerlendirdi. 256 başvuruyu 30'a indirdi. Son üst jürimiz bu 30 arasından birinci, ikinci ve üçüncü derecelerine karar verdi. dördüncü, beşinci ve altıncı projelere de mansiyon ödülü vereceğiz" diye konuştu.

"Birinci projeye 15 bin lira ödül"

Birinci projeye 15 bin tl para ödülü verileceğini açıklayan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Birinci projeye 15 bin lira, ikinci projeye 10 bin lira üçüncüye 8 bin lira hediyemiz olacak. Mansiyon ödülümüz de 5 bin lira. Jürimizde sosyal hizmetler vakfı başkanı Dr. Ahmet Özdemir, Futbolcu, spor yazarı İlker Yağcıoğlu, Sinema oyuncusu ve gösteri sanatları merkezi sanat yönetmeni İsmail Hakkı bey, bendeniz de TGSP yönetim kurulu üyesi olarak yer aldım. Televizyon programcısı Necla Nazım hanım yer aldı. Ser danışmanlık Genel Müdürü ve İstanbul Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Ömer Özdinç görev aldı. İstanbul Milletvekilimiz Rumeysa Kadak ve kendisi de bir sosyal girişimci olan Sümeyye Ceylan hanımdan oluşan bir jüri ile 30 sosyal girişim projesini değerlendirdik ve 3 kasımda hem bu 6 projenin ne olduğunu kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Hem de binin üzerinde katılımcının sosyal girişimcilik alında daha duyarlı olmasını bu konuda çevrelerindeki gençleri teşvik edici olmasını sağlamaya çalışacağız."