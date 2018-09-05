Türkiye’nin kurumsal şirketlerinin ’girişimci kurumlara’ dönüşümünün desteklenmesi, kurumlararası öğrenmenin geliştirilmesi, başarılı uygulamalar hakkında farkındalığın artırılması ve kurumsal girişimciliğin sistematik uygulamalarının yaygınlaşması amacıyla Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu kuruldu. Her sektörden kuruma açık olan platform, yıl içinde Türkiye’den girişimci kurum vaka analizleri, rapor ve blog yazıları yayınlayacak.

Öte yandan; düzenleyeceği genel müdür yuvarlak masaları, inovasyon yöneticileri toplantıları ve seminerler aracılığıyla da dünyadaki bilgi birikiminin Türkiye’ye aktarılmasının yanı sıra ülkemizdeki tecrübelerin paylaşılmasına ve böylece üyelerinin inovasyon yol haritalarını belirlemelerine yardımcı olacak. Platformun faaliyetlerine yön verecek stratejik kararların alınması ve uygulamaya ilişkin yol haritasının belirlenebilmesi konusunda ise danışma kurulu destek olacak. Düzenlenen basın toplantısına GE Türkiye CEO’su Canan Özsoy ve Bankalararası Kart Merkezi CEO’su Soner Canko katıldı.

Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısına ev sahipliği yapan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dünya dijital teknolojileri merkezine alarak hızlı bir dönüşümden geçerken, BKM olarak geleceğe girişimciliğin damga vuracağına inanıyor ve Türkiye’nin geleceğini girişimcilik olarak görüyoruz".

"Ekosistem kurmanın sihrini keşfettik"

Bugüne kadar hayata geçirdikleri uygulamalarla dijitalleşme sürecine öncülük ettiklerini vurgulayan Sanko, "Ekosistem kurmanın sihrini keşfettik. Çalışmalarımız bize girişimci ruhlu ekip üyelerimizi kurumsal kalıplarla sınırlamazsak, ne kadar büyük farklar oluşturabileceklerini gösterdi. Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu ile bu dönüşümden faydalanacak kurumların artmasını ve girişimcilik ekosisteminin hızla gelişmesini gönülden diliyorum" diye konuştu.