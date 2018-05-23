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23 Mayıs 2018 17:36

Türkiye Güven ve Huzur Uygulamasının 4’üncüsü gerçekleştirildi

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasının yanı sıra olası terör eylemlerinin engellenmesi amacıyla ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’nın İstanbul ayağı gerçekleştirildi.

Türkiye Güven ve Huzur Uygulamasının 4’üncüsü gerçekleştirildi

23 Mayıs 2018 17:36


‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ kapsamında İstanbul genelinde gerçekleştiren denetimlere İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koordinasyonuyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü katıldı. Türkiye genelinde 50 bin emniyet personelinin katıldığı uygulamada olası terör eylemlerinin önlenerek kamu düzeninin sağlanması amaçlandı. Bu çalışmalar kapsamında 39 ilçede oluşturulan 195 noktada 2 bin polisin katılımıyla uygulamanın sürdüğü belirtildi.


İstanbul genelinde oluşturulan uygulama noktalarından biri de Taksim Meydanı oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç ve yayalar üzerinde çalışma yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçları ve sürücüleri incelerken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de genel asayiş açısından vatandaşların GBT sorgulamalarını yaptı. Karada gerçekleştirilen denetimlere denizden ve havadan da destek verildi. Polis helikopteri havada gerekli kontrolleri sağlarken, Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı botlar da denizde denetimlerini sürdürdü.




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