Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF), Antrenör ve Hakem Gelişim Semineri ve Türkiye Okullar Arası 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Hapkido Şampiyonası, Muğla Bodrum Turgutreis’te 9 ilin temsilcileri ve sporcularının katılımı ile gerçekleşti. Şampiyona İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. 15 Temmuz’da vefat eden bütün şehitlere dualar edildi. Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin ardından hakem antrenör semineri yapılarak şampiyona başlatıldı. Adana, Mersin, Hatay, İzmir, İstanbul, Ankara, Malatya, Muğla ve Kastamonu illerinden sporcuların katılımı ile gerçekleştirilen şampiyona ile Antrenör ve Hakem Gelişim Semineri, Metin Ufuk, Ahmed Vahba, Mehmet Çıngıl, Meriç Özdeş, Abdullah Tekkanat, Cemal Göçer ve Mustafa Bayırlı tarafından yönetildi. Şampiyonada Adana Hapkido Takımı tüm sıkletlerde birinci olurken, Mersin takımı ikinci, Muğla takımı da üçüncü oldu.

THMAF İl Başkanı Metin Ufuk, Adana Buyük Şehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Gençlik ve Spor Başkanı Halil Hızlısoya, Gençlik ve Spor Müdürü ve aynı zamanda da DUMESF’in Adana İl Başkanı Kadir Gül’e spora yaptıkları katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. THMAF İl Başkanı Metin Ufuk, Şehit Samet Saraç Halk Eğitimi Müdürlüğü’nün katkılarıyla hapkido sporunun her geçen gün daha da ileriye gittiklerini belirterek, teşekkürlerini iletti.

Kaya Muzaffer Ilıcak: "İnşallah devletimiz bir daha 15 Temmuz gibi bir günü yaşamaz"

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), THMAF Avrupa ve Ortadoğu Hapkido Mücadele Sporları Derneği (EHMAA) Federasyonları Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, 15 Temmuz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. İnşallah devletimiz, milletimiz, askerimiz, polisimiz bir daha 15 Temmuz gibi bir günü yaşamaz. Vatanı için canını feda eden aziz şehitler ile gazileri anmak ve demokrasiye sahip çıkmak için daima bir arada olmalıyız. Şehitlik mertebesine ulaşan cesur insanları rahmet ve minnetle yad etmeliyiz. 15 Temmuz gecesi ülkemiz büyük bir ihanetle karşılaştı. Aziz milletimizin, FETÖ’nün Amerika’dan yönetilen darbe planını bir gecede bozguna uğrattığı gün 15 Temmuz gecesidir. Bu gece üzerine çok şey söylendi ve söylenmeye devam edecek. Gençlerimiz daima uyanık kalmalı. Gençliğimiz vatanına, bayrağına, inancına ihanet edebilecek her güce karşı çıkacak üstün güce ve imana sahiptir" diye konuştu.