Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 15:25

Türkiye hava sahası rekor kırdı

Türkiye hava sahası, 1 Temmuz Pazar günü tarihinin en yoğun gününü yaşadı.

Türkiye hava sahası rekor kırdı

03 Temmuz 2018 15:25

01 Temmuz 2018’de, Türkiye hava sahasında bir günde 5 bin 87 trafik ile tüm zamanların rekoru kırıldı.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, rekor haberini twitter hesabından paylaştı. Ocak, “01 Temmuz 2018’de, Türkiye hava sahasında bir günde 5 bin 87 trafik gerçekleşti ve tüm zamanların rekoru kırıldı. Aynı gün içinde bu sayıya dahil olan ve ülkemizin üzerinden transit geçen hava trafiği de yine rekor kırarak bin 577 sayısına ulaştı" dedi.


Funda Ocak, rekor kırılmasının ardından resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yaklaşık 1 milyon kilometrelik Türk hava sahasını başarıyla yöneten tüm kıymetli mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” diye yazdı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç