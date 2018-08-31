Kampanya kapsamında bankasız, 120 ay vade ve yüzde 0.98 vade oranıyla, liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim ve yüzde 10 peşinatla ev sahibi olunabilecek. Sur Yapı projelerinde ayrıca yüzde 10 kampanya indirimine ek yüzde 20 tamamı peşin indirimi yapılacak. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Vatandaşlarımıza ikinci kez tarihi bir fırsat sunuyoruz. Konuta erişilebilirliği artırmak istiyoruz” dedi.

Bankasız ödeme imkânı

Kampanya kapsamında 16 projede liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Yapılan indirim sonrasında yüzde 10 peşinat alınacak. Sözleşme imzalandıktan 1 yıl sonra yüzde 15, ikinci yılda da yine yüzde 15 ara ödeme yapılacak. Kalan tutar ise 0.98 vade farkı ile firma bünyesinde 120 ay taksit imkânıyla satışa sunulacak.

Elmas, kampanyanın 28 Ağustos ile 31 Ekim arasında süreceğini ve 1000 adet konut, ofis ve dükkân ile sınırlı olacağını söyledi. Daha önce benzer bir kampanya yaptıklarını ve konut satışlarını yüzde 22 oranında yükselttiklerini belirten Elmas, "Bu tür kampanyalar sayesinde daha geniş kesimlere konut alma imkânı sunmuş oluyoruz. Özellikle gençler, yeni evlenenler ya da ilk evini almak isteyenler için böyle zamanlar tarihi fırsat dönemleri oluyor” dedi.

Maliyetler yansıtılmıyor, kârlar neredeyse sıfıra indi

Elmas şöyle devam etti: “Özellikle bu kampanyaya maliyetler fiyatlara yansımadan yapılan son fırsat olarak bakmalıyız. Ayrıca konut faizlerinin yüzde 2’lerin üstüne çıktığı bir dönemde tüm finansman yükünü firma kendi üstlenmiş oluyor. Biz de Türkiye’nin en büyük gayrimenkul portföyüne sahip firması olarak bu kampanyaya tam destek veriyoruz. Yüzde 10 indirim, 120 aya varan vade ve yüzde 0.98’lik oranla vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak istiyoruz. Bankadan kredi kullanmayacaklar. Böyle bir dönemde hükümetimizin desteği ve gayrimenkul firmalarının gayretiyle yüzde 0.98, büyük bir fırsat. Konuta erişilebilirliği artırmak ve çok daha geniş kitleleri ev sahibi yapmak için kampanyaya katılan firmalar kârlarını neredeyse sıfıra indirdi. Vatandaşlarımıza bu fırsatı iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Konut alanlar hep kazançlı çıkmıştır. Bu kampanyadan alanlar ise bir kaç kat kazançlı çıkacak.”

Kampanya kapsamındaki projeler şöyle:

"İstanbul Avrupa yakasında yer alan Semt Bahçekent, Bahçeyaka Ispartakule, Topkapı Evleri, Tempo City, Mirage Cadde Dükkânları, Axis İstanbul Ofis.

İstanbul Anadolu yakasında yer alan Sancaktepe Lavender, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Excellence Koşuyolu, Şehir Konakları, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Exen İstanbul.

Bursa’da yer alan Marka Rezidans

Antalya’da yer alan Sur Yapı Antalya (Antalya projesinde 60 ay 0.98 vade uygulanmaktadır)".

Eyüp’teki Axis İstanbul ofisleri, Güneşli’deki Mirage Cadde dükkânları, Ümraniye’deki Exen İstanbul rezidansları ve Bursa Nilüfer’deki Marka Rezidans projeleri hemen teslim olarak kampanyada yer alıyor.