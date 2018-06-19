Türkiye iki kıta arasında yüzmek için kulaç attı

Sırada ise büyük yarış var. Tüm Türkiye’den 2041 sporcunun katıldığı elemelerin başarılı isimleri, 22 Temmuz günü Asya’dan Avrupa’ya yüzerek geçen en hızlı isim olmak için yarışacak.

İstanbul ve eşsiz iki kıtası, 22 Temmuz’da Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ile 30’uncu kez birbirine bağlanacak. “Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” seçilen ve katılımın her geçen yıl artarak rekor kırdığı yarışın elemeleri ise Türkiye’nin beş farklı şehrinde gerçekleşen etkinlikler ile tamamlandı. İstanbul, Adana, İzmir, Ankara ve Trabzon’da yapılan elemelere “Kıtalararası yüzücü” unvanına sahip olmak isteyen 2041 sporcu katıldı. Yapılan elemelerin başarılı olan isimleri, ev sahipliği yapacakları binden fazla yabancı sporcuyla beraber 22 Temmuz Pazar günü, Asya Kıtası’ndan denize girerek Avrupa’ya doğru kulaç atmanın eşsiz heyecanını deneyimle fırsatı bulacak.

6,5 kilometrelik dev parkur

Sporcuların Kuruçeşme Cemiz Topuzlu Parkı’ndan gemiyle Kanlıca Vapur İskelesi’ne götürüleceği yarış, aynı noktaya geri yüzülerek Kuruçeşme Cemiz Topuzlu Parkı’nda son bulacak. Yaklaşık 6,5 kilometrelik bir parkuru yüzerek geçecek yarışta sporcular, zorlu ve keyifli bir deneyim elde edecekler.

Turistlerin yarışa olan yoğun ilgisi dikkat çekiyor

Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sağlayan ve bu sene 30 yaşına giren yarışın yurt dışı katılım kotaları ise açıldığı gibi tükendi. 41 ülkeden yüzücünün başvurduğu Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın başvurularına gösterilen en yoğun ilgi ise Rusya ve Ukrayna’dan oldu. Rusya 450 kişilik kontenjanını 13 dakikada, Ukrayna 22 dakikada doldurdu. Açıldıktan 27 dakika sonra yabancı ülke kotası dolan yarışa 748’i erkek ve 452’si ise kadın olmak üzere toplam 1200 yabancı sporcu başvurdu.