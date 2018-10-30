Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Azerbaycan ve İran arasındaki ticaret hacminin sadece 10 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, "Oysa bizim sadece İran ile 30 milyar dolar hedefimiz var. Azerbaycan ile ilk etapta 5 milyar dolar hedefimiz var. Bu ülkelerimiz arasındaki ticareti biz teşvik etmeliyiz" dedi.

Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğindeki toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif katıldı. Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üç ülkenin birlikte gerçekleştireceği özellikle ulaşım alanındaki projelerin Avrupa'da Çin'e kadar bütün ülkelerin yararına olacağını söyledi.

İran ve Azerbaycan'ın Türkiye için iki önemli enerji kaynağı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Doğalgaz ve petrol alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz ticaretimizi. Bugün daha önce birlikte onayladığımız eylem planlarını da gözden geçirdik. Bu planları kabul etmek önemli ama uygulanması daha da önemli. 3 ülke nüfusu toplam nüfus 170 milyon. Fakat ticaretimiz 10 milyar dolar civarında. Oysa biz sadece İran ile 30 milyar dolar hedefimiz var. Azerbaycan ile ilk etapta 5 milyar dolar hedefimiz var. Bu ülkelerimiz arasındaki ticareti biz teşvik etmeliyiz” diye konuştu.

Toplantıda ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların da gündeme geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Nükleer anlaşmadan ABD'nin çekilmesinin yansımaları, bundan sonra ne yapacağız bunu da konuştuk. Amerika'nın tek taraflı yaptırım kararlarının yansıması ne olur, nasıl tedbirler alınabilir, kardeş İran'a nasıl destek verebiliriz bunları da değerlendirdik. Özellikle Azerbaycan'ın 2025 Expo adaylığına desteğimizi vurgulamak isterim. Diğer dost ülkeler alınmasın. Önce can sonra canan. Azerbaycan bizim canımız. Her zaman ilk tercihimiz kardeş Azerbaycan olacaktır. Gelecek toplantımızı inşallah İran'a gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ise Türk halkının Cumhuriyeti Bayramı'nı kutladı ve dün açılışı gerçekleştirilen yeni havalimanı için de tebrik mesajını iletti. Mammadyarov, konuşmasında üç ülke arasındaki işbirliğini geliştirme vurgusu yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de bölgede yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, “Biz 3 ülke olarak var olan sorunlara ortak bakış açışına sahibiz. Bizim sorunumuz Suriye halkının sorunu, Yemen halkının sorunu, Filistin halkının sorunu. Bölgedeki sıkıntılar inşallah barışçıl şekilde çözülür. Karabağ sorununu uluslararası yasalara dayanarak barışçıl şekilde çözülmelidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın İran'ın nükleer müzakere sürecine verdiği destek için teşekkür eden Zarif, “Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesini kınadıkları için her iki ülkeye teşekkür ediyorum. Amerika'nın yaptığı tek bir ülkenin aleyhine değildir. Yasal bir şeklide, mantıklı bir ilişkinin aleyhine yapılan bir davranıştır” dedi.

Türkiye, İran ve Azerbaycan'ın farklı imkanlara sahip olduğuna dikkat çeken Zarif, şunları söyledi “Kültürel ve insani ilişkiler anlamında da yüksek potansiyellere sahibiz. Biz devam eden işbirliklerini daha da destekleyeceğiz. Bugün biraz daha bu konularda atak olabiliriz. Biz 3 ülke olarak bilim teknoloji konusunda da daha fazla işbirliği yapabiliriz. Bizim için çok önemli olan bir diğer alan da özel sektör işbirliği. Biz burada bir ortak forum oluşturmayı düşündük. Bu formun bölgesel işbirliği için de iyi bir adım olacağını düşünüyoruz. 3 ülkeni teknik heyetleri önümüzdeki 3 yıl ile ilgili projeler için bir araya gelecekler. Bir sonraki toplantı İran'da yapılacak. Bu toplantıya kadar iyi bir plan hazırlamalarını istedik”