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04 Mayıs 2018 23:57

Türkiye Kadın Milli Takımı Avrupa üçüncüsü oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar müsabakaları tamamlanırken, 2 altın ve 3 bronz madalya kazanan Türkiye Kadın Milli Takımı, 117 puanla Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye Kadın Milli Takımı Avrupa üçüncüsü oldu

04 Mayıs 2018 23:57

Rusya 152 puanla birinci olurken, Belarus 142 puanla ikinci sırada yer aldı.


Dün Yasemin Adar, Elif Jale Yeşilırmak’la altın, Buse Tosun, Evin Demirhan ve Bediha Gün ile bronz madalya kazanmıştı.


Bu akşam ise kadınlar 72 kilo bronz madalya maçında Beste Altuğ, Fransız Cynthia Vanessa Vescan’a yenildi. Milli güreşçi Beste, üçüncülük-beşincilik müsabakasında Vescan ile karşılaştı. Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonasına katılan Beste, Fransız rakibine yenildi. Bu sonuçla Beste ilk önemli şampiyonayı 5. sırada tamamlamış oldu.


53 kiloda Aysun Erge ise Yunanlı rakibi karşısında çok güzel bir oyun ortaya koymasına rağmen son dünya ikincisi rakibe 8-6 yenilerek bronz madalyayı kıl payı kaçırdı. Aysun da ilk kez katıldığı Avrupa şampiyonasında 5. olarak gelecek için olumlu sinyaller verdi.


Türkiye, Avrupa Güreş şampiyonasında şu ana kadar 8 madalya kazanmış durumda. Şampiyonada yarın serbest stilde 61, 74, 86, 95, 125 kilo eleme ve 57, 65, 70, 79, 97 kilolarda repesaj ve final maçları yapılacak.




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