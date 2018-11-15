İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Türkiye Kalite Kongresi'nde Başiskele Belediyesine ödül

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından düzenlenen ‘2018 Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde Başiskele Belediyesi, ’Mükemmellikte 5’inci Yıldız’ ödülünün sahibi oldu.

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından düzenlenen ‘2018 Türkiye Mükemmellik Ödülleri'nde Başiskele Belediyesi, 'Mükemmellikte 5'inci Yıldız' ödülünün sahibi oldu.



Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından düzenlenen 27'nci Kalite Kongresi, 2018 yılı Türkiye Mükemmellik Ödülleri'nin sahiplerini bulmasıyla sona erdi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Türkiye Kalite Derneği üyeleri, firma yetkilileri ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı. Törende yapılan değerlendirmeler sonucu alanlarında başarı sağlayan birçok firma ve yerel yönetime ödülleri takdim edildi. Törende Başiskele Belediyesi 'Mükemmellikte 5'inci Yıldız' ödülüne layık görülürken, ödülü Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.