Türkiye kapılarını bilime de açtı

Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve dünyanın en önemli bilimsel kursu olan Frontiers in Reproduction, savaş mağduru genç doktor adaylarını ağırladı. Kursun amacına ilişkin bilgiler veren Prof.Dr. Barış Ata, "Suriye'deki savaş ve çevre ülkelerdeki ekonomik zorluklar nedeniyle eğitim imkanından yoksun kalan genç araştırmacılara eğitim ve moral desteği sağlamayı amaçladık" dedi.

Savaş mağduru genç doktor adayları dünyanın en önemli bilimsel kursu Frontiers in Reproduction için Türkiye'ye geldi.

Frontiers in Reproduction Kursları Amerika Birleşik Devletleri'nde ‘Marine Biology Laboratuvarları'nda uzun yıllardır verilen çok yoğun bir araştırmacı eğitimi. Frontiers Kursu'nda, üreme biyolojisi ve kök hücre araştırmalarında kullanılan tüm ileri laboratuvar teknolojileri, PCR, yumurta ve sperm görüntülemesi, mitokondriyal DNA analizi, ölümsüzleştirilmiş kanser hücrelerinde hücre bölünmesi çalışmaları, tüp bebek teknolojisi dahil pek çok önemli başlık olmak üzere uygulamalı olarak öğretiliyor.

Kursun Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini vurgulayan Prof. Barış Ata, "İstanbul'daki bu kurs sadece bilimsel bir buluşma değil, aynı zamanda bölgedeki karmaşanın sonucu olarak hak ettikleri fırsatlardan mahrum kalan genç araştırmacılara dayanışmanın önemini gösteren bir sosyal sorumluluk projesidir. Mısır, Ürdün, İran, Romanya'dan pratik eğitime toplam 16 kişi katıldı. Teorik eğitimle beraber katılımcılar tıp öğrencilerinden, jinekologlara, profesörlere kadar geniş bir yelpazede 50 kişiyi buldu. Kursun direktörleri Pittsburgh Üniversitesinden, kök hücre konusunda dünyanın en önde gelen bilim insanlarından, Prof. Gerald Schatten yanında Yale Üniversitesinden Prof. Emre Seli, Boston IVFtenv Denny Sakkas ve Koç Üniversitesi'nden ben katıldım" dedi.

, Genç doktor adaylarının bu kursu alması için pek çok kurum ve kuruluşun seferber olduğunu belirten Prof.Dr. Barış Ata,‘‘UNESCO, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Derneği ve Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi tarafından karşılandı. Mevcut durumda bu katılımcıların ABD'deki 6 haftalık kursa katılımı finanse edebilmeleri mümkün olmadığı gibi, seyahat sınırlamaları da ayrı bir sorun teşkil ediyor. Burada eğitim ve konaklama masrafı endişesi taşımadan ders verdikleri alanlarda dünyaca meşhur hocalar ile birebir çalışma ve tanışma imkanı elde ettiler. Sürdürdükleri araştırmaları ile ilgili danışmanlık aldılar” diye konuştu.

Genç Araştırmacılar kursu ,Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi laboratuvarında aldı.