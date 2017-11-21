Türkiye Milli Havacılık Planı detayları açıklandı

Türk Havacılık Sanayii’ni büyütmek için kurulan stratejik ortaklıkla, Boeing, önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye’deki ekonomik etkisini en az iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Boeing, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Türkiye Yatırım Ajansı) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York ziyareti esnasında duyurusu yapılan Türkiye Milli Havacılık Planı detaylarını, düzenlenen basın toplantısı ile paylaştı. Toplantı, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut ve Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Milli Havacılık Planı kapsamında Boeing Türkiye’de, Havacılık Sanayii Geliştirme Programı, Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, Bölgesel Uçuş Eğitim Merkezi, Servis ve Bakımda Bölgesel İşbirliği gibi uygulamaları hayata geçirerek sektörle ilgili diğer birçok alanda işbirliği geliştirmeyi ve varlığını güçlendirmeyi planlıyor. Bu planın en önemli unsurlarından biri olan Havacılık Sanayii Geliştirme Programı ise yine Boeing tarafından, Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayesinde 28 Kasım’da İstanbul’da başlatılacak. Milli Havacılık Planı, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, Boeing ve Türkiye’deki ortakları tarafından Türk havacılık sanayiini geliştirmek amacıyla oluşturuldu. Milli Havacılık Planı, Boeing yatırım ve programları ile Türk Devleti, Türk Havayolları, havacılık servis sağlayıcıları ve sanayi tedarikçileri ile karşılıklı faydaya dayalı stratejik bir çerçeve çiziyor.

“Bu tip planları memnuniyetle karşılıyoruz”

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, “Gelişmiş ve global bir havacılık sanayii öncelikli alanlarımızdan ve Türkiye’nin 2023 hedeflerinin ana unsurlarından biridir.” diye belirtti. “Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı; kaynaklarımızı, yetkinliklerimizi ve uzmanlıklarımızı Boeing ile birleştirmek ve Türkiye’nin havacılık sanayini geliştirmemiz için yenilikçi bir yoldur. Biz, Türkiye ve Boeing’in ortak amaç doğrultusunda çalışarak faydalanmalarını sağlayan bu tip planları memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Milli Havacılık Planı tanıtım toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, planın Türkiye’nin 2023 vizyonu kapsamında Türk havacılık sektörüne önemli katkılarda bulunmasını beklediklerini vurgulayarak; “Bu plan ve yapılması öngörülen yatırımlar doğrudan ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlardır. Türkiye ve Boeing firmasının bu anlamdaki stratejik ortaklığı, ülkemizi havacılık alanında dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmeyi hedefliyor” dedi.

Ajans olarak katma değerli yatırım ısrarı ile Türkiye’nin 2023 vizyonuna hizmet etmek adına stratejiler geliştirdiklerini ifade eden Ermut, “Şunun anlaşılması önemlidir. Bu planın yaratacağı etki ve katma değer konvansiyonel bir fabrika yatırımından çok daha güçlü olacaktır. Doğrudan yatırımlarda özellikle teknoloji transferi, istihdam ve ihracat odaklı imalata önem veriyoruz. Bu açıdan bakınca açıklanan plan kapsamında Boeing firmasının gerçekleştireceği teknoloji, mühendislik ve Ar-Ge yatırımları ile üzerinde önemle durduğumuz teknoloji transferi de gerçekleşecektir. Yine bu plan çerçevesinde kurulacak eğitim merkezleri ve mühendislik merkezi ile havacılık alanında nitelikli istihdam yaratılacaktır. Ayrıca Boeing ve SSM ile yürütülecek olan havacılık sanayini geliştirme programı sayesinde yerli sanayimizin küresel tedarik zincirindeki payının büyüyeceğini, ihracatımıza katkı yapacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında 2003 yılında 26 olan Türkiye’deki sivil havaalanı sayısının 2016 yıl sonu itibarıyla 55’e ulaştığını da hatırlatan Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, yapımı devam eden 3. Havalimanı Projesinin ilk etapta yıllık 90 milyon, tamamen bittiğinde ise 150 milyon yolcuya hizmet edeceğine işaret ederek, bu rakamların Türk havacılık sektöründe, özellikle Türk Hava Yolları’nın kapasitesinde ve karlılığında ciddi olumlu farklar oluşturacağını belirtti.

“Uluslararası doğrudan yatırım; 7 milyar 300 milyon dolar”

Ermut, 2017 yılı Eylül ayı itibariyle uluslararası doğrudan yatırım miktarını 7 milyar 300 milyon dolar olarak açıkladı. Ermut, yıl sonu için hedeflenen miktarın ise geçen yılın rakamı olan 12 milyar 300 milyon dolar düzeyinde gerçekleşeceğinin beklendiğini belirtti. Ermut, 2018 yılında ise olağanüstü bir durumla karşılaşılmaması durumunda da bu rakamın üzerine çıkılabileceğini dile getirdi.

Türkiye’nin uzun vadeli gelişimine tam güven

Toplantıda Türkiye’nin Boeing’in en önemli stratejik büyüme pazarlarından biri olduğunu vurgulayan Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, “Türkiye’nin dünyadaki coğrafi konumu, İstanbul 3. Hava limanı açılışı ve THY’nin vizyoner büyüme stratejisi ile Türkiye’nin havacılık alanında önümüzdeki dönemde yüksek büyüme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Türkiye ayrıca, Boeing’in küresel başarısına katkı sağlayan yüksek standartlarda üretim yapan sanayi, yüksek kabiliyete sahip mühendisleri ve yetkin insan kaynağı ile Boeing’in verimliliğine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu plan ile birlikte, Türkiye ile uzun vadeli ilişkimizi, stratejik bir kazan-kazan ortaklığına dönüştürerek havacılık sanayiinin rekabetçiliğine ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyoruz. Türk sanayi ile genişletilmiş işbirliği taahhüdümüz, mühendislik ve Ar-Ge, teknik yetkinliklerin paylaşımı ve havacılıkta nitelikli iş gücü geliştirilmesi gibi yeni birçok önemli alanda ortaklık içinde olacağız. Bu çok boyutlu program ile birlikte, önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye’deki ekonomik etkimizi en az iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu Plan aynı zamanda Boeing’in önemli bir pazarı ve önde gelen küresel sanayii ortağı olan Türkiye’nin uzun vadeli gelişimine olan güvenini yansıtmaktadır” dedi.

Sargın konuşmasında Boeing’in Türkiye ile 1940’lardan bu yana devam etmekte olan köklü ve ortak faydaya dayalı bir ilişkisine sahip olduğunu da hatırlattı.

Milli Havacılık Planı’nında odaklanılan öncelikli alanlar

Boeing’in Türkiye’deki varlığını güçlendirmeye yönelik hedefine katkı sağlayan Milli Havacılık Planı’nın odaklandığı öncelikli alanlar şu şekilde:

“Türk sanayiinin küresel rekabet edebilirliğini geliştirecek ve havacılık ekosistemi oluşturacak Havacılık Sanayii Geliştirme Programı ile Türk sanayinin küresel havacılık tedarik zincirine entegrasyonuna destek sağlamak,

Türkiye’nin havacılık alanında büyümesini desteklemek amacıyla Türkiye’de mühendislik ve Ar-Ge varlığı oluşturmak,

Türkiye’de ve bölgedeki uçakların kapasite, verimlilik ve performanslarını daha yukarı taşımak üzere savunma ve ticari hizmet sağlayıcılarla iş birliği geliştirmek,

Hızla gelişen Türk havacılık sanayiinin sürdürülebilir büyümesi için kapasite ve ileri düzeyde kabiliyet geliştirmek için Türkiye ile işbirliği geliştirmek,

Türkiye’yi Kontrol Yüzeylerinde “Mükemmeliyet Merkezi” haline getirmek üzere Boeing’in bu alandaki işlerini Türkiye’de genişletmek ve Türk sanayii ile stratejik iş birliği geliştirmek.“