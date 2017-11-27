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27 Kasım 2017 16:41

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden genç güreşçilere tebrik mesajı

Polonya’da gerçekleştirilen U23 Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak 8 madalyanın sahibi olan Güreş Milli Takımı’na Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden tebrik mesajı geldi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden genç güreşçilere tebrik mesajı

27 Kasım 2017 16:41


Polonya’da gerçekleştirilen U23 Dünya Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak 8 madalya kazanan Güreş Milli Takımı için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve Genel Sekreter Meşe Gündoğan’dan bir kutlama mesajı geldi. Yayınlanan mesajda şu cümlelere yer verildi:



"Polonya’da 21-26 Kasım tarihlerinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçilerimizin üçü altın olmak üzere sekiz madalya kazanması ve gençlerimizin bu başarıları yanında 2017 içerisinde Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok uzun yıllar sonra madalya rekorlarımızın kırılmış olmasından büyük mutluluk duyduk. Türk güreş sporunun sürdürülebilir başarıyı yakalama yolunda olduğu inanç ve ümitlerimizi pekiştiren bu madalyalar için, başta şahsınız olmak üzere sporcularımızı ve teknik heyeti candan kutlar, başarılarınızın Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ve sonrasında da devamını dileriz."




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