Türkiye Mükemmellik Ödüllerinde Beşiktaş Belediyesi’ne ödül

Beşiktaş Belediyesi 5’inci kez “Mükemmellikte Yetkinlik” ödülüne layık görülerek İstanbul’da ki belediyeler arasında 5’inci yıldızı almaya hak kazanan tek belediye oldu.

KALDER 26. Kalite Kongresi 21-22 Kasım tarihleri arasın Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ile TÜSİAD tarafından Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlendi. Kongre sonunda “2017 Türkiye Mükemmellik Ödülleri” töreni gerçekleştirildi. Türkiye Mükemmellik Ödül Jürisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası Beşiktaş Belediyesi 4’üncü yıldızdan 5’inci yıldıza yükselerek “Mükemmellikte Yetkinlik” ödülüne layık görüldü. Beşiktaş Belediyesi bu ödülle birlikte İstanbul’daki belediyeler arasında da 5. yıldızı almaya hak kazanan tek belediye olarak bir ilke imza attı.

Mükemmellikte Yetkinlik Ödülü’nü aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, “Çok önemli bir kalite yolculuğu, süreklilik arz eden, dinamik ve toplumun hassasiyetlerini, beklentilerini iyi okumayı gerektiren bir yolculuktur. Özel sektör rekabetçi, onun bu kaliteye önem veren anlayışını kamu sektörüne yansıtmaya çalışıyoruz. Eski bir iş adamı, eski bir sanayici ve avukat kimliğimi de işin içine sokarak Beşiktaş özgürlükçü demokrasinin çağdaş yaşamın en önemli merkezlerinden biri yapmaya çalışıyorum. Bunun daha kalitelisi olmak için, daha yükseğe gitmek için Türkiye Kalite Derneği’nin 5 yıldız ödülü bizim için çok önemli bir gösterge. Mükemmellik yolculuğumuz çok önemli bir noktaya geldi, 3 yıldız aldık yetmedi 4 yıldız aldık ve bu sene de 5’inci yıldızımıza kavuştuk. Artık 3 yıllık süreci tamamladık gelecek sene Türkiye Mükemmellik Ödülüne talibiz” dedi.