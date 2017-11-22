Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde ÇEDAŞ’a ödül

Törende Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ) “Mükemmeliyette Yetkinlik 5 Yıldız” ödülüne layık görülürken ödülü ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa aldı.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) destekleriyle düzenlenen 26’ncı Kalite Kongresi, 2017 yılı Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nin sahiplerini bulmasıyla sona erdi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Türkiye Kalite Derneği üyeleri, firma yetkilileri ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı. Törende yapılan değerlendirmeler sonucu alanlarında başarı sağlayan birçok firma ve yerel yönetime ödülleri takdim edildi. Törende ÇEDAŞ da “Mükemmeliyette Yetkinlik 5 Yıldız” ödülüne layık görüldü. Ödülü ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa alırken ödülün kurumsal kültürün ve kaliteli hizmet verildiğinin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

“Kaliteli hizmet verdiğimizin göstergesi”

Aldıkları ödülün kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetine önem veren bir kuruluş olmalarının önemli bir göstergesi olduğunu söyleyen ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, “Yapılan dış değerlendirmede Mükemmellikte Yetkinlik 5 yıldızı alan ilk dağıtım şirketi olarak bizim için gurur verici bir olay. Şimdiye kadar dağıtım şirketi içinde 5 yıldızı alan başka bir şirket yok. Bu yönden de takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz inşallah önümüzdeki yıllarda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımızın belirttiği Avrupa’daki kalite ödülünü almak. Bununla ilgili çalışmalarımızda devam edecek inşallah. Kurumsal kültürü oluşturduğumuzun, kaliteli hizmet verdiğimizin göstergesidir. Avrupa’da da inşallah Türkiye’mizi iyi bir şekilde temsil ederek ödül alacağız” diye konuştu.