Türkiye Off Road Şampiyonası’nda 4. ayak gerçekleşti

Türkiye Off Road Şampiyonası’nın dördüncü ayağı İstanbul’da gerçekleşti

2018 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nda 4. ayak İstanbul’da yapılan yarışlarla gerçekleşti. Yarışlara damga vuran ise, S1 sınıf aracıyla S2 sınıfında yarışan ve şampiyon olan BANTBORU Off-Road Team oldu. Şampiyonanın İstanbul Park Spor Kulübü (İPSK) tarafından organize edilen Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 4’üncü ayak yarışında, S2 sınıfında yarışan ekip, motor hacmi daha yüksek araçları geride bırakarak 1.’lik kürsüsüne çıkmayı başardı.