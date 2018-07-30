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30 Temmuz 2018 16:34

Türkiye Off Road Şampiyonası’nda 4. ayak gerçekleşti

Türkiye Off Road Şampiyonası’nın dördüncü ayağı İstanbul’da gerçekleşti2018 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nda 4.

Türkiye Off Road Şampiyonası’nda 4. ayak gerçekleşti

30 Temmuz 2018 16:34

Türkiye Off Road Şampiyonası’nın dördüncü ayağı İstanbul’da gerçekleşti


2018 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nda 4. ayak İstanbul’da yapılan yarışlarla gerçekleşti. Yarışlara damga vuran ise, S1 sınıf aracıyla S2 sınıfında yarışan ve şampiyon olan BANTBORU Off-Road Team oldu. Şampiyonanın İstanbul Park Spor Kulübü (İPSK) tarafından organize edilen Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 4’üncü ayak yarışında, S2 sınıfında yarışan ekip, motor hacmi daha yüksek araçları geride bırakarak 1.’lik kürsüsüne çıkmayı başardı.




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