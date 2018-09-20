Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye güreş federasyonu ile Ortaca Belediyesi'nin katkılarıyla erkekler, kadınlar, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yapıldı.

Sarıgerme Plajı'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 30 ilden 375 güreşçi mücadele etti. Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz ikincisi gerçekleştirilen şampiyonaya geçen yıla oranla yoğun bir katılımın olduğunu belirterek, "İzleyenlerin keyif aldığı son derece zevkli bir şampiyonayı daha başarı ile gerçekleştirdik. 10 Kasım tarihinde yine Muğla'da Dünya Plaj güreşi şampiyonasını organize edeceğiz. Son yıllarda oldukça ilgi gören plaj güreşinin olimpik dal olma durumu da var. Burada mücadele eden ve dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.

Diğer yandan zorlu şampiyonada dereceye girenlere madalyalarını Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Ortaca Emniyet Müdürü Emre Süel, Ortaca İlçe Jandarma Komutanı Evren Ekmekçi, Dünya Plaj Güreşi Birliği Genel Sekreteri Ender Yakşi, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Muğla Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mutlu Uzun, Ortaca Ak Parti İlçe Başkanı Hakan İlhan, Sarced Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz İlhan, Ortaca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Sözgen, Döşemealtı İlçe Spor Müdürü Ahmet Karsavurdan, Ege Bölgesi Yağlı Güreş Sorumlusu İnanç Güçlü verdi.