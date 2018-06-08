81 ilde gerçekleştirilen tarama çerçevesinde yaklaşık 415 bin öğrenciye ulaşıldı.

Turkcell’in ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin ilk etap taramalarında sona gelindi. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak değerlendirilen proje, Mayıs ayında 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Bir aylık ilk etap taramasında 669 ilçede, 3 bine yakın antrenör ve öğretmen ile 9 bin 153 ilkokulda, 413 bin 698 ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisine ulaşıldı.

Türkiye’nin spor altyapı haritasını bilimsel veriler ışığında ilk defa ortaya çıkarmak hedefiyle çıkılan yolda 216 bin 778 erkek, 196 bin 920 kız çocuğunun kol boyu, kulaç boyu, bacak uzunluğu, adım genişliği gibi fiziksel özellikleri belirlendi.

Tarama sonunda tüm testlerin ortalamasında en yüksek performansı gösteren öğrenciler ile herhangi bir testte en yüksek performansı gösteren öğrenciler bir sonraki etaba dahil edilecekler. 15 Temmuz- 15 Eylül 2018 tarihleri arasında iki ay süreyle ikinci etaba dahil olan öğrenciler, hazırlanan çok disiplinli spor programına tabi tutulacaklar. Daha sonra ise programları kış okulu ile devam edecek.

Engelli çocuklar da ihmal edilmedi

Taramalarda engelli çocukların da envanterleri alındı. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin ilk etap taramalarında 562’si erkek, 341’i kız olmak üzere toplam 903 engelli çocuk da testlerden geçirildi. Taramaya dahil olan engelli öğrencilerin hepsi, uygunluklarına göre bir spor branşına yönlendirilecek. Bu öğrenciler, Engelliler İl Spor Merkezleri’nde, malzemeleriyle birlikte spor yapmaya devam edecekler.