Türkiye Su Jeti Şampiyonası Tunceli'de Yapılacak

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın Final Yarışları, Tunceli'de 27-28 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

İzmir ve İstanbul'da organize edilen Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nda sezonun son ayak yarışları Tunceli'de yapılacak. Tunceli Valiliği'nin destekleriyle yapılacak yarışlar, 27 Ekim Cumartesi ve 28 Ekim Pazar günleri gerçekleştirilecek. İlk kez Munzur nehrinde yapılacak şampiyonada sporcular 7 kategoride mücadele edip, Flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek. Yarışlar; Pro OPEN, Pro Stock (0-179 bg), Pro Stock (180 bg ve üstü), Kadınlar Kupası, Flyboard, Drag ve Tunceli Kupası'nda yapılacak.

Sezonun en önemli yarışına ev sahipliği yapacak Tunceli'de 2018 yılının şampiyonları da belirlenmiş olacak.

Tunceli'nin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması yönünde yürütülen çalışmalar sonrasında, yeni bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacaklarına dikkat çeken Vali/Belediye Başkan V. Tuncay Sonel, “Yaklaşık 16 aydır Tunceli'de hem Valilik hem de Belediye Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Bu süre içerisinde ilimizin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması amacıyla çalışmalar yürüttük. Çalışmalarımız sonrasında, ilimizde ilk defa 23-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Rafting Şampiyonası ve 6-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'ndan sonra şimdi de Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Tunceli'de ilkler yaşanmaya devam ediyor. Şampiyonlarla anılır duruma gelen ilimiz, yine nefes kesen yarışlara sahne olacak. Şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kıymetli bakanlarımıza şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kaydetti.