Türkiye, Süper Lig için mücadele verecek

Lig mücadelesinde Süper Lig’e yükselebilmek için yarışacak.

Ay-yıldızlı takım, 21 Haziran Çarşamba günü Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Lig mücadelesi için Finlandiya’ya gidiyor. Vaasa kentinde 12 ülkenin katılacağı müsabakalarda ilk üçe girecek ekipler, 2019’da Süper Lig’de yarışma şansına sahip olacak. Türkiye, 2014’te düştüğü 1.Lig’den yeniden elit 12’li arasına kalmak için Vaasa’ya gidecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Avrupa Takımlar Şampiyonası’na güçlü bir kadroyla gidiyoruz. Kadromuzda Olimpiyat madalyalı, dünya şampiyonası madalyalı atletlerimiz var. İki yıl önce Yunanistan’da Süper Lig’i kaçırmıştık, ama bu kez Finlandiya’dan yeniden Süper Lig’e yükselerek döneceğimize inanıyorum. Bu şampiyonaya, Londra öncesinde gücümüzü test etmek için de çok önem veriyoruz” diye konuştu. Türkiye, Vaasa’daki Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Ligi’nde, Belçika, Bulgaristan,Danimarka, Estonya, Finlandiya, İrlanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İsviçre ve İsveç ile yarışacak.

Türkiye Milli Takımı’nın kafilesinde yer alan isimler ve yarışacaklar branşlar şöyle:

Erkekler

Emre Zafer Barnes (100m)

Ramil Guliyev (200m)

Batuhan Altıntaş (400m, 4x400m)

Levent Ateş (800m, 1500m)

Ali Kaya (3000m, 5000m)

Tolga Yılmaz (110m Engelli)

Yasmani Copello (400m engelli, 4x400m)

Aras Kaya (3000m su engelli)

İzzet Safer, Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, Fatih Aktaş (4x100m)

Mahsum Korkmaz, Sinan Ören, Enis Korkmaz (4x400m)

Talat Erdoğan (Disk atma)

Eşref Apak (Çekiç atma)

Alperen Acet (Yüksek atlama)

Emin Öncel (Cirit atma)

Alper Kulaksız (Uzun atlama)

Ümit Sungur (sırıkla atlama)

Osman Can Özdeveci (gülle atma)

Musa Tüzen (üç adım atlama)

Kadınlar

Mizgin Ay (100m, 200m, 4x100m, 4x400m)

Nevin Yanıt-Baltacı (100m engelli)

Meryem Akdağ (800m, 1500m)

Özlem Kaya (3000m)

Esma Aydemir (5000m)

Tuğba Güvenç (3000m su engelli)

Elif Yıldırım (400m engelli, 4x100m, 4x400m)

Emel Şanlı (400m, 4x100m, 4x400m)

Nimet Karakuş, Edanur Kılıç (4x100m)

Meryem Kasap, Büşra Yıldırım (4x400m)

Elçin Kaya (Disk atma)

Kıvılcım Kaya Salman (Çekiç atma)

Esmanur Alkaç (Yüksek atlama)

Eda Tuğsuz (Cirit atma)

Emel Tuğrul (Uzun atlama)

Buse Arıkazan (Sırıkla atlama)

Emel Dereli (Gülle atma)

Tuğba Danışmaz (Üç adımatlama)