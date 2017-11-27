Türkiye Teknoloji Buluşmaları Denizli’den başlıyor

Toplantılar süresince dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell, bu yolda edindiği bilgi birikimi ve tecrübelerini KOBİ’lerle paylaşacak. Buluşmaların ilki 28 Kasım’da Denizli’de başlayacak.

Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda en önemli parçalardan biri olan KOBİ’lerin, işlerini dijital dünyaya tam ve eş zamanlı olarak entegre edebilmesi amacıyla yola çıkan Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın üçüncü sezonu Turkcell’in ana desteğiyle başlıyor. Odağı dijitalleşme olan toplantılarda, Endüstri 4.0, dijital ekonomi ve güvenlik, akıllı ödeme sistemleri, akıllı tarım uygulamaları, IoT gibi konular ele alınacak.

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın ilki Denizli’de

Her biri alanından uzman konuşmacıların dijital deneyimlerini KOBİ’lerin temsilcileriyle paylaşacağı Türkiye Teknoloji Buluşmaları, 2017 ve 2018 yılı boyunca sürecek. Toplantılar dizisinin ilki 28 Kasım’da Denizli’de gerçekleşecek. Ardından Tekirdağ, Samsun, Gaziantep, Ankara, Antalya, Adana ve Kayseri’de toplantılar yapılacak.

“Dijitalleşmenin yolu KOBİ’lerden geçiyor”

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’yla ilgili konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün şunları söyledi: "Türkiye’nin dijitalleşmesinde en önemli itici güç olarak KOBİ’leri görüyoruz. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak bu süreçte edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimi KOBİ’lerimizle paylaşmayı bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz. KOBİ’lerimizin dijitalleşme süreçlerini ne kadar hızlı tamamlarsak Türkiye’nin de dijitalleşmesine o kadar hızlı katkı sağlamış oluruz. KOBİ’lerimizin dijital hale gelmesi aynı zamanda, uluslararası alanda rekabet güçlerini ortaya çıkarmamız açısından da büyük önem taşıyor. Bu anlamda KOBİ’lerimizin yoğun olarak bulunduğu Anadolu illerinde düzenleyeceğimiz toplantıları çok önemli buluyoruz. KOBİ’lerimizi bu toplantılara katılmaya ve dijitalleşmenin bir parçası olmaya davet ediyoruz".

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın ilk durağı olacak Denizli’de, Turkcell Stratejik Odaklı Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, ’Dijital Dünyada Pazarlamanın Yeni Kuralları’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Yiş, dijitalleşmeyle birlikte müşterilerin değişen ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümlerle ilgili deneyimleri KOBİ’lerle paylaşacak.