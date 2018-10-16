Türkiye, teknolojinin kaptanlarını seçiyor

Teknoloji yayıncılığındaki önemli yayınlarından BThaber, bu yıl Teknoloji Kaptanları Ödülleri ile sektöre yeni bir kapı daha açacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre, farklı sektörlerden şirket ve ekiplerin dijital dönüşüm konusunda geliştirdiği projeler ve devreye aldıkları uygulamaları motive etmek amacıyla ‘Teknoloji Kaptanları Ödülleri'ni hayata geçiriyor. Buna göre akademik dünyadan ve STK'lardan 11 deneyimli ismin jüri üyeliğiyle belirlenecek olan Teknoloji Kaptanları için oylama dönemi devam ediyor. Hem kamu hem de özel sektörden 14 değerli projenin finalist olarak yarıştığı organizasyon için jüri değerlendirmesi ve halk oylaması sürüyor. Bu yıl, ‘Akıllı Şeyler-Bilen Teknolojiler” temasıyla düzenlenecek Bilişim Zirvesi'18, 21-22 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Teknoloji Kaptanları Ödülleri ise etkinliğin ilk gününde sahiplerini bulacak.

Bilişim Zirvesi Şirketi Genel Müdürü Neslihan Aksun, 2000 yılından bu yana düzenlenen Bilişim Zirvesi etkinliğinin sektörün geleceği ve değerini ortaya koyan bir organizasyon olduğunu ifade ederken, bu yıl belirlenen tema ile birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli şekilde birbirini yöneten bütünsel bir dijital zekanın masaya yatırılacağını kaydetti.

Aksun, etkinlikle ilgili olarak, "Bilişim Zirvesi'18, yapay zekâ ve robotlarla birlikte kurgulanacak yeni yaşamı ve insanın bu gelecekteki rolünü, farklı sektörlerden uzmanların ve fikir liderlerinin görüşleriyle zenginleşecek bir düzlemde masaya yatırıyor" dedi.

Yapılan bilgilendirmede; 2 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek olan oylama sürecine katılmak isteyenler, ödüllerin resmi sitesinden gerçekleştirilebilecek.