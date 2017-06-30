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30 Haziran 2017 15:09

Türkiye Tekvando Milli Takımı, dünya ikincisi

Türkiye Tekvando Milli Takımı, 23.

Türkiye Tekvando Milli Takımı, dünya ikincisi

30 Haziran 2017 15:09

Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası’nda takım halinde ikinci olmayı başardı.


Dünya Tekvando Federasyonu (WTF) tarafından Güney Kore’nin Muju kentinde 24-30 Haziran 2017 tarihleri arasında düzenlenen ve 183 ülkeden 971 sporcunun katıldığı dünya şampiyonasında Türkiye’yi 16 sporcu temsil etti. Teknik Direktör Ali Şahin yönetiminde, milli sporculardan kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 67 kiloda Nur Tatar Askari dünya şampiyonu olurken, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş madalyanın sahibi oldu.


Türkiye, şampiyonada elde ettiği 2 altın ve 1 gümüş madalya ile genel sıralamada 183 ülke arasında 2. sırayı almayı başardı. Ev sahibi Güney Kore, 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile takım halinde zirvede yer alırkan, Türkiye’nin ardından Sırbistan 2 altın madalya ile takım halinde dünya 3’ncüsü oldu. Ülkeler sıralamasında Rusya 4., İngiltere ise 5. sırayı aldı. 2015 yılında Rusya’da yapılan son dünya şampiyonasında takım halinde 3’ncü olan Türkiye, 2017’de bu başarısını bir basamak yukarıya taşımış oldu.



Devletin zirvesinden tam destek


Dünya şampiyonasında başarılı olan sporcularımıza devletin en üst kademesi tam destek verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon sporcular Nur Tatar Askari ve Zeliha Ağrıs’ı terleri soğumadan telefonla arayarak tebrik ederken, Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da madalya kazanan sporcularımızla görüşerek kendilerini kutladı.



Şahin: "Ülkemizin gücünü gösterdik"


Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, takım halinde dünya ikincisi olarak kendilerine inananları bir kez daha yanıltmadıklarını söyledi. Şahin, “Tekvandonun ana vatanında düzenlenen ve 183 ülkeden rekor katılımla 971 sporcunun mücadele ettiği bir şampiyonayı geride bıraktık. Güney Kore ev sahibi avantajıyla favori olduğu şampiyonayı önde tamamlamayı başardı. Güney Kore’nin ardından takım halinde 2. olmak çok önemli bir başarıdır. Tarih bunu yazacak. Özellikle bayan sporcularımızın performansı bizleri çok memnun etti. Son dönemde önemli bir çıkışları var. Erkek takımımız ise ağırlıklı olarak genç bir ekiple mücadele etti. Son gün sakatlanmasa Yunus Sarı da madalya kazanmaya çok yakındı. Genel olarak başarılı bir şampiyonayı geride bırakıyoruz” dedi.


Şahin, “Bu başarıda emeği geçen başta teknik direktörümüz Ali Şahin, milli takım antrenörlerimiz, sporcularımızın kulüpleri, antrenörleri ve ailelerini kutluyorum. Bizlere her zaman her türlü desteği veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a tekvando camiamız adına teşekkür ediyorum. Bu başarı ülkemizin başarısıdır. Bu başarı, gelişen ve güçlenen Türkiye’nin sahaya sportif olarak yansımasıdır” ifadelerini kullandı.




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