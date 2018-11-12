Türkiye tekvandoda Avrupa ikincisi

Türkiye, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda elde ettiği 3 altın, 1 gümüş ve 10 bronz madalya ile takım halinde Avrupa ikincisi oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da 07-11 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 39 ülkeden 605 sporcu mücadele etti. Yıl içinde Yunanistan ve Bulgaristan'da düzenlenen ekstra kota müsabakalarında başarılı olan sporcularla birlikte 49'u erkek, 43'ü kadın toplam 92 sporcuyla şampiyonada yarışan Türkiye, 3'ü altın, 1'i gümüş ve 10'u bronz olmak üzere 14 madalya kazandı. Türkiye, bu sonuçlarla erkeklerde ve takım halinde Avrupa ikinciliğini elde ederken, kadınlarda dördüncü sırayı aldı. Şampiyonada tüm sıralamalarda Rusya zirvede yer aldı.

Şampiyonada, kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat ile +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler 68 kiloda Mehmet Kani Polat'ın gümüş madalya kazandığı şampiyonada, 63 kiloda Arslan Demir ve Yusuf Atasoyu, 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu ile karınlar 46 kiloda Emine Gögebakan, 49 kiloda Havva Nur Çoban, 53 kiloda Zeliha Ağrıs, 57 kiloda Tuğba Yılmaz, 62 kiloda İkra Kayır ve Sena Nur Ertürk ile +73 kiloda Esra Akbulak bronz madalyanın sahibi oldu.

Başkan Şahin'den kutlama

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, takım halinde Avrupa ikincisi olan milli takımı kutladı. Şahin, “Polonya'da yine kürsüde yer alma geleneğimizi sürdürdük. Burada yarışan sporcular aynı zamanda artık büyükler kategorisine de adapte olmaya başlamış sporcularımız. Bu nedenle bu şampiyonada alınan madalyaları önemsiyoruz. Ümitler kategorisinde madalya kazanan sporcularımız büyükler kategorisinde de bu madalyaların önemli adaylarıdır. 3'ü altın olmak üzere 14 madalya kazanan sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen antrenörlerimizi ve ailelerini kutluyorum” ifadelerini kullandı.