Türkiye, Turkcell'in Enflasyonla Mücadele kampanyasını çok sevdi

Turkcell'in Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında başlattığı '2 kat internet' kampanyası büyük ilgi gördü. Kampanyanın ilk üç gününde 2 milyonu aşkın Turkcell'li BiP'teki ‘Enflasyonla Mücadele' kanalını takip ederek, internet paketlerini ikiye katladı.

Türkiye Turkcell'in interneti ikiye katlayan kampanyasını çok sevdi. Yaklaşık 2 milyon Turkcell'li ilk 3 günde kampanyaya dâhil olarak internetini ikiye katladığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele seferberliği kapsamında 13 Ekim Cumartesi günü başlatılan kampanya kapsamında, Turkcell'liler ek bir ücret ödemeden iki kat daha fazla internet kullanabiliyor. Kampanya yılsonuna kadar devam edecek.

BiP en çok indirilen uygulama oldu

Yapılan açıklamada; bireysel ve kurumsal tüm faturalı müşteriler ile paketli faturasız abonelerin faydalandığı kampanyaya katılımın sağlandığı BiP ise kampanyanın da etkisiyle uygulama mağazalarında bu üç günde Türkiye'den en çok indirilen uygulama oldu. 4.5G uyumlu Turkcell SIM kart sahipleri, dünyanın en gelişmiş anlık iletişim ve yaşam platformu BiP'in Keşfet bölümünde yer alan ‘Enflasyonla Mücadele' kanalını takip ederek, internet kotalarını ikiye katlayabilecek. SIM kartları 4.5G'yi desteklemeyen Turkcell'liler de en yakın Turkcell bayiinde ücretsiz olarak SIM kartlarını değiştirip kampanyadan faydalanabiliyor. Mevcut müşterilerin yanı sıra Turkcell ailesine yeni katılan abonelerin de yararlanabildiği kampanya, tarifelerdeki internetin yanı sıra Turkcell uygulamalarındaki GB'ları da ikiye katlayacak. Turkcell'liler BiP, TV+, fizy, Dergilik ve lifebox kullanmanın keyfini iki kat daha fazla yaşayacak.

Kampanya kapsamında internetini ikiye katlayan Turkcell'liler Hesabım uygulamasından kalan kullanımları hakkında detaylı bilgi alabilecekler.