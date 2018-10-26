Türkiye ve Azerbaycan'ın kuruluşları sanat şöleniyle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. Yılı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yılı nedeniyle Türkiye İşbirliği Kalkınma Ajansı (TİKA), İpekyolu Stratejik Araştırmaları Merkezi (İPAR) ve Azerbaycan Türkiye Evi (TEV) işbirliğiyle bir program düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ‘Tek Millet, İki Devlet Sanat Gecesi' konulu bir program düzenlendi. Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen programa Azerbaycan'da faaliyet gösteren TEV Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, Azerbaycanlı milletvekilleri, sanatçılar ile Türkiye'den İPAR Yönetim Kurulu Başkanı Seyfullah Türksoy, milletvekilleri ve iş adamları katıldı. Mini bir konserle başlayan program, açılış ve selamlama konuşmalarıyla devam etti. Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuruluşları kutlayan telgrafı okundu. Programda Azeri Elçin Caferov türkülerini seslendirirken, katılımcılar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

“Azerbaycan ile Türkiye arasında enerji işbirliği konusunda muhteşem bir işbirliği gerçekleşmiştir”

Açılış konuşmasını yapan İPAR Başkanı Seyfullah Türksoy, 30 yıldır Azerbaycan ile iç içe olduklarını dile getirdi. Gelinen zamanda Azerbaycan ile Türkiye arasında büyük bir işbirliği olduğunu dile getiren Türksoy, “Esasen 30 yıldır gönül gönüleyiz. Ve bu otuz yıllık süre zarfında Azerbaycan'ın Atatürk'ün de belirttiği gibi, ‘sevinçleriyle sevildik, kederleriyle kederlendik', Karabağ'la yüreğimiz kan bağladı, karalar bağladı. Ama Azerbaycan'ın o inşafi ile de o mutluluğu hep birlikte yaşadık. Büyük projelerin gerçekleştiğini görüyoruz. Başta Bakü, Tiflis, Ceyhan Boru Hattı projesinin gerçekleşmesi, yine TANAP gaz projesi ve yine Bakü-Tiflis, Kars demiryolu projesi gibi pek çok proje bu süreçte gerçekleşmiştir. Azerbaycan ile Türkiye arasında enerji işbirliği konusunda muhteşem bir işbirliği gerçekleşmiştir” dedi.

“Şehitlerin ruhu bizim için bir gönül köprüsüdür ”

Daha sonra selamlama konuşmasını gerçekleştiren ve 'iki devlet tek millet' deyiminin öyle boş bir deyim olmadığını belirten TEV Başkanı Tenzile Rüstemhanlı, bunun bir felsefeyi oluşturduğunu dile getirdi. Bu akşamın gönül köprülerine dayanarak oluşturulduğunu belirten Rüstemhanlı, “Bu köprüler öyle kolay kurulmuyor. Azerbaycan oluşturulmuyor. Biz Türkiye dışında yaşayan Türkler için Türkiye sinemizde görünen yürektir. Biz birbirimiz için şehit olmuşuz. 1918'de Nuri Paşa komutanlığında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Mehmetçik, Azerbaycan Türkü için şehit oldu. Onların ruhu bizim için bir köprüdür. Çanakkale'de şehit oldular, o bizim için bir değerdir. Gönül köprüsüdür. Bizi bağlayan bu köprülerdir. O köprünün bir temeli de bu gece atıldı. Belki bu köprülerden haberi olmayan Türk Dünyası'nda yaşayan insanlarımız var” şeklinde konuştu.

Program konuklara plaket takdimi ile sona erdi.