Estonya Büyükelçiliği tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen ‘Uzakta Ama Çok Yakın' Türkiye ve Estonya: Zamana Yayılan Bir Dostluk sergisi 17-28 Ekim tarihleri arasında Bilgi Santral

İstanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde ziyarete açık olacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi evsahipliğinde Estonya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Uzakta Ama Çok Yakın' Türkiye ve Estonya: Zamana Yayılan Bir Dostluk isimli sergide, her iki ülkenin ilk yöneticilerinin birbirine gönderdiği mektuplar, Türkiye'nin başkent Tallin'de büyükelçilik açmasına dair görüntüler ve 1920'lerden günümüze iki ülkenin diplomatik ilişkilerine dair fotoğraf ve kronolojik bilgiler yer alıyor.

“Estonya'nın 100., Türkiye'nin 95. kuruluş yıldönümüne adanmış bir sergi”

Serginin açılışına Estonya Ankara Büyükelçisi Marin Mottus, Estonya Fahri Konsolosu Tuncay Özilhan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi ve Rektör Danışmanı Emre Gönen katıldı. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus, “Estonya Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yıl dönümüne adadığımız bu sergiyi açmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bugün Estonya Cumhuriyeti kurulurken arkamızda duran cesur ve vizyoner insanları hatırlıyor, geçen bu bir asırda Estonya ve Türkiye ilişkilerine katkıda bulunanları anıyoruz” dedi.

‘Uzakta Ama Çok Yakın. Türkiye ve Estonya: Zamana Yayılan Bir Dostluk' isimli sergi 28 Ekim tarihine kadar Santral İstanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde görülebilir.