Türkiye ve Kanada arasında eğitim ortaklığı

Buna göre; söz konusu lisenin öğrencilerine yeni eğitim fırsatları sunulacak.

Uluslararası Akademik Ortaklık Programları kapsamında Kadıköy Anadolu Lisesi ve Kanada Eğitim Bakanlığı arasındaki işbirliği çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Daha önceki yıllarda da öğrencilerinin yurt dışında eğitim almalarına olanak sağlayan Kadıköy Anadolu Lisesi yeni bir anlaşmaya imza attı. Kanada Eğitim Bakanlığı New Brunswick Eyaleti Uluslararası Programlar Müdürü Bruce MacDonald ve Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali Fuat Güney'in ve Müdür Başyardımcısı Ahmet Levent'in katılımlarıyla gerçekleşen bu anlaşmayla Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) öğrencilerine yeni fırsatlar sağlanmış oldu.

Bruce MacDonald konu ile ilgili olarak Türkiye ve Kanada arasındaki bu eğitim ortaklığının gelecek için çok umut verici olacağını, iki ülke arasındaki ilişkilerin eğitim ile güçleneceğini belirtti. “Bu durum tüm ülke ilişkilerinden bağımsız olarak, eğitim ve kültür odaklı olacağı için çok daha sağlam temeller üzerinde ilerleyeceği anlamına geliyor” dedi.

Bu protokol ile öğrenciler lise eğitimlerinin bir kısmını Kanada'da sürdürebilecek veya oradan mezun olabilecek ve Kanada üniversitelerine kabul sürecinde ayrıcalıklı bir konuma gelecekler.

Açıklamada yer alan ifadelere göre yapılan görüşmede 2014 yılında Türkiye'de ilk defa bir devlet okulu ve Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen programlara katılan öğrencilerin, kendi kültürleri hakkındaki farkındalıklarını artırarak daha bilinçli ve sorumlu gençler oldukları gayet açık bir şekilde gözlemlenebiliyor. Ayrıca öğrencilerin bu programlar sayesinde Türkiye'nin tanıtımına katkı sağladıkları, sosyal girişimciliklerinin gelişerek, daha aktif bireyler oldukları, artık küreselleşen dünyada yabancı dil kullanarak kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri ve mevcut yurt dışı eğitim olanaklarından faydalandıkları rahatlıkla diğer kazanımlar arasında sayılabilir.

MacDonald, Türkiye'den özellikle KAL'dan gelen öğrencilerin çok etkileyici ve başarılı olduğunu belirtti. MacDonald ziyareti sırasında öğrencilerle görüşerek hem Kanada eğitim sistemi, Kanada liseleri hakkında bilgi verdi; hem de öğrencilerin buradaki gelişim süreçlerini, akademik ve kariyer hedeflerini yakından görme şansı buldu.

Önümüzdeki günlerde bu bilgilendirme kapsamında Bruce MacDonald velilerle de görüşerek onlara, çocuklarının önünde uzanan yeni geleceği anlatarak gelecekle ilgili farklı bir planlamanın nasıl olacağını anlatacak. İki ülke arasındaki eğitim öncelikli gelişim sürecinin, gelecekteki tüm bağların çok daha istikrarlı bir yere ulaşmasını sağlayacak.