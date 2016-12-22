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22 Aralık 2016 17:20

Türkiye ve Rusya arasında havacılık ilişkilerini düzenleyen yeni mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ve Rusya arasında havacılık ilişkilerini düzenleyen yeni mutabakat zaptı imzalandı

22 Aralık 2016 17:20

Türkiye ve Rusya Federasyonu, 20-21 Aralık 2016 tarihlerinde Moskova’da ikili havacılık ilişkilerini düzenleyen yeni bir mutabakat zaptı imzaladı. İstanbul’dan Zhukovski ve Grozni’ye, Moskova’dan ise Gazipaşa’ya tarifeli seferler konusunda anlaşma sağlandı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)’ünden yapılan yazılı açıklamaya göre SHGM Genel Müdür Vekili Bahri KESİCİ ve Rusya Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Birimi Direktör Yardımcısı Sergey Seskutov başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, havacılık ve turizm sektörünü olumsuz etkileyen kriz dönemi sonrası havacılık ilişkileri, iki ülke arasındaki uçuşlar ve yeni rotaların oluşturulması konuları ele alındı. Toplantıya İki ülke Havayolu ve Havalimanı temsilcilerinden de oldukça yüksek sayıda katılım sağlandı.
Yeni uçuş noktaları belirlendi
İki ülke arasında son dönemde atılan iyimser adımlara paralel olarak olumlu geçen görüşmeler sonrası imzalanan yeni Mutabakat Zaptı ile Moskova’daki Zhukovski Havaalanı ile Rusya Federasyonu Çeçenistan Cumhuriyeti’nin başkenti Grozni yeni uçuş noktaları olarak belirlendi. Her iki nokta için İstanbul çıkışlı seferlerde 7’şer frekans uçuş hakkı elde edildi.
Rus uçakları Gazipaşa’ya inecek
Ayrıca, son dönemde daralma yaşayan turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlanması amacıyla Alanya Gazi Paşa Havalimanı da, Rus Taşıyıcılar için önümüzdeki dönemde uçuşlara başlanmak üzere yeni tarifeli sefer noktası olarak belirlendi.
Rusya Federasyonu’ndaki Sochi şehrinin ise, frekans kısıtlaması olmaksızın ve 5’inci trafik hakkı dahil olmak üzere, Türk Taşıyıcıları için 3 IATA dönemi boyunca tarifeli sefer noktası olması imza altına alındı.



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