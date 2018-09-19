Türkiye ve Yunanistan'da dört şehri gezecek ‘Sanatta İletişim' sergisi perdelerini açtı

İmroz Eğitim ve Kültür Derneği ve Rum Cemaatiyle yapılan işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Turkcell-Sanatta İletişim' Sergisi, Türkiye ve Yunanistan'dan 42 görsel sanatçının eserlerine ev sahipliği yapacak.

Turkcell, Türk-Yunan dostluğunu pekiştirecek bir proje hazırlıyor. Tarihi Gökçeada Rum Ortaokulu ve Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler için teknoloji sınıfı, spor ve sosyal tesis gibi alanlar oluşturan şirket, Atina ve İstanbul arasındaki iletişim yollarını sanatla birleştirecek. İki ülkeden 42 sanatçının 110 seçkin eserine ev sahipliği yapan Turkcell-Sanatta İletişim Sergisi, ziyaretçilerini Atina'dan Gökçeada'ya uzanan bir yolculuğa çıkaracak.

Yapılan bilgilendirmede; heykel, resim ve fotoğraf sanatına dair eserlerin yer aldığı sergide; sanatçılar, iletişim kavramlarını kendi yöntemleriyle icra ediyor ve görsel sanatlarla topluma iletişim mesajı verecek. 26 Eylül'e kadar Atina Belediyesi Kültür Salon'unda sergilenecek olan eserler, daha sonra Selanik, İzmir ve İstanbul Tarihi Galata Rum Okulu'nda sanatseverlerle buluşacak. Serginin sanatsal yolculuğu 12 Ocak 2019'da Gökçeada'da son bulacak.

Sergiye katılan sanatçılar şöyle;

Angelos, Aglaia Agelaki, Alina Matsa, Andrea Finch, Giannis Adamakis, Giorgo Yiocas, Dimitris Katakalos, Dimitri Talaganis, İrini Kana, Elena Papadimitriou, Erietta Vordoni, Ilias Papanikolaou, Theodosis Davlos, Theodoros Mavrogiorgis, Theodoros Noutsos, Kostis Georgiou, Minas Kampitakis, Mihalis Madenis, Nikos Kiritsis, Nikos Magginas, Stathis Aleksopoulos, Stathis Vatanidis, Stelios Katsimihas, Smaragda Papoulia, Christos Palatzas, Chrysa Vergi.

İsmet Değirmenci, Yiğit Yazıcı, Metin Topa, Su Yücel, Ekrem Kahraman, Barış Sarıbaş, Şevket Sönmez, Hakan Cingöz, Bedri Baykam, Burçin Başar, Erim Bikkul, Gökçe Er, Malik Bulut, Kirkor Sahakoğlu, Doğukan Çiğdem, İpek Yeğinsü.