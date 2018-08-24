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24 Ağustos 2018 12:47

Türkiye yaşlanıyor, palyatif bakımın önemi artıyor

Palyatif Bakım Derneği Başkanı Algoloji Uzmanı Prof.

Türkiye yaşlanıyor, palyatif bakımın önemi artıyor

24 Ağustos 2018 12:47

Dr. Meltem Uyar, palyatif bakımın yaygınlaşmasının hastanelerin işleyişini kolaylaştıracağını söyledi.


Palyatif Bakım Merkezleri’nin Türkiye’de hizmete girmesi ise 2015 yılında başladı. Diğer gelişmiş ülke örneklerinin gerisinde uygulamaya başlayan Türkiye bugün, 81 il kamu hastanelerinde 314 Palyatif Bakım Merkezi, 4001 yatak sayısı ile kısa sürede Avrupa Palyatif Bakım Birliği’nin önerdiği yatak sayısının yaklaşık yüzde 50’sine ulaşmış durumda.


28-29 Eylül tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası katılımlı 1. Palyatif Bakım Sempozyumu’nda pratikte kamuoyu tarafından çok bilinmeyen konular detayları ve olgu örnekleri ile ele alınacak.


Uyar, palyatif bakım hizmetlerinin tüm dünyada bir ‘insan hakkı’ olarak kabul edildiğini vurgulayarak, “Palyatif Bakım için aralarında doktor, hemşire, psikolog, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve manevi destek uzmanının yer aldığı kalabalık bir ekibi ihtiyaç duyuluyor. Hastanın gereksinimine göre yapılan destek planlarının yanı sıra, hastayla birlikte aynı zorlu süreçten geçen hasta yakınlarına da psikososyal destek verilmesi gerekliliği de ön plana çıkıyor” dedi.




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