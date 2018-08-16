Türkiye yerini korudu

basamaktaki yerini korudu. Zirvede ise 2018 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Fransa yer aldı.

FIFA Ağustos ayı Dünya sıralaması FIFA resmi internet sitesinden açıklandı. Açıklanan sıralamada ay-yıldızlılar, 38. basamaktaki yerini korurken, zirvede ise Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Fransa yer aldı. Horozlar, 6 basamak birden yükselerek bin 726 puanla bu alanda ilk sıranın sahibi oldu. Fransa’yı bin 723 puanla Belçika ve bin 657 puanla Brezilya takip etti.

Dünya Kupası’nda finale yükselen ancak Fransa’ya 4-2 mağlup ederek turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Hırvatistan ise 16 basamak birden yükselerek bin 643 puanla 4. sıranın sahibi oldu.

FIFA Ağustos ayı Dünya sıralamasında ilk 10’da yer alan takımlar şu şekilde:

1- Fransa: 1726

2- Belçika: 1723

3- Brezilya: 1657

4- Hırvatistan: 1643

5- Uruguay: 1627

6- İngiltere: 1615

7- Portekiz: 1599

8- İsviçre: 1597

9- İspanya: 1580

10- Danimarka: 1580