Türkiye’de 125 bin 138 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi var

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’de üniversite okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayılarına yönelik yapılan istatistikleri inceledi. PRNet’in Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de toplam 125 bin 138 yabancı uyruklu üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi. En çok yabancı uyruklu öğrencinin 35 bin 735 kişiyle İstanbul’da yaşadığı saptandı. İstanbul’u 10 bin 936 yabancı uyruklu öğrenci sayısıyla Ankara takip ederken, 6 bin 675 kişiyle de Eskişehir üçüncü sırada yer aldı.

Hakkâri’de hiç yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yok

PRNet ve Ajans Press’in medyada gerçekleştirdiği incelemede, öğrencilerle ilgili medyaya yansıyan haber adetleri belli oldu. 2017-2018 yılları içerisinde yazılı basına 367 bin 296 haber yansıdığı tespit edildi. Aynı dönem içerisinde yabancı uyruklu öğrenciler ise 22 bin 390 haberle adından söz ettirdi. Türkiye’de ön lisans ve lisans olmak üzere toplam 7 milyon 10 bin 598 öğrenci olduğu belirlenirken, yabacı uyruklu öğrenci sayısında üçüncü olan Eskişehir’in toplam öğrenci sayısında 3 milyon 228 bin 990 kişiyle burada zirveye yerleştiği görüldü. Türkiye’nin 81 ilinde üniversite okuyan binlerce öğrenci bulunmasına karşın, Hakkâri’de hiç yabancı uyruklu öğrenci olmadığı tespit edildi. Bunun yanı sıra, Tunceli ve Şırnak’ta da sadece 1 yabancı uyruklu öğrencinin bulunduğu kaydedildi. Yabancı uyruklu öğrenci sayısının az olduğu diğer iller ise; Muş, Gümüşhane, Ordu ve Bitlis olarak saptandı.