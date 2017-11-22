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22 Kasım 2017 09:49

Türkiye’de 48 milyon kişi günün 3 saatini sosyal medyada geçiriyor

Ajanspress’in araştırmasına göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 60’ı günün 3 saat 1 dakikasını sosyal medya kullanarak geçiriyor.

Türkiye’de 48 milyon kişi günün 3 saatini sosyal medyada geçiriyor

22 Kasım 2017 09:49

Bu oran Türkiye nüfusunda 48 milyon vatandaşa tekabül ediyor.


Medya takibinin önemli kuruluşu Ajans Press, Türkiye’de sosyal medya ve internet alışkanlığı üzerine medya incelemesi gerçekleştirdi. Ajans Press’in We are Social 2017 verilerinden edindiği bilgilere göre 48 milyon kişilik kitlenin yüzde 87’si düzenli olarak her gün internete girerken, online ortamda 3 saati sosyal medyada olmak üzere 6 saat 46 dakika geçiriyor. Türkiye’de interneti aktif olarak kullanan kitlenen tamamı en az bir sosyal medya platformunun kullanıcısı ve üyesi oldu.



Youtube en çok kullanılan uygulama


Türkiye’deki internet kullanıcılarının en fazla kullandığı kanal yüzde 57 ile Youtube oldu. Youtube’u yüzde 56 ile Facebook ve yüzde 45’le Instagram takip etti.


PRNet’in araştırmaya konu olan 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği medya incelemesinde sosyal medya platformlarıyla ilgili yıl boyunca 121 bin 158 haber çıkışının medyaya yansıdığı belirlendi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında sosyal medya ve internet kullanımının bu denli artmasının e-ticaret sektörünü de hareketlendirdiği belirlendi. Son bir yılda internetten alışveriş yapanların sayısının 2.5 milyon kişi artarak 15 milyona ulaşması dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Perakende sektöründe e-ticaretin genel payı yüzde 3-4 civarında olurken bu oranın gelişmiş ülkelerde yüzde 8-12 aralığında olduğu belirlendi.




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