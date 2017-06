“Türkiye’de 6 buçuk milyon binanın yıkılıp yeniden yapılması lazım”

İstanbul’da faaliyet gösteren Demirli Yapı kentsel dönüşüm projelerine yöneldi. Demirli Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İdris Demirli, bugünün teknolojisi ile kaliteli ve dayanıklı ürünlerden oluşan birinci sınıf işçilik uygulamaları ile günümüz koşullarına uygun konutlar inşa edeceklerini belirtti. Demirli, ”Türkiye’de yıkılıp yeniden inşa edilmesi gereken 6 buçuk milyon binanın büyük kısmı İstanbul’da. Ve bu binaların çok büyük çoğunluğu 1998 deprem yönetmeliğinden önce yapılmış ve çoğunluğu mühendislik hizmeti görmediği için bu binaların binanın yenilenme veya güçlendirmeye ihtiyacı var” dedi.

Türkiye nüfusunun büyük bir kısmının deprem bölgesinde yaşadığını belirten Demirli, “Türkiye’de ülke nüfusunun yüzde 92’lik bölümü, 1’inci ve 2’inci derece deprem kuşağı üzerinde kurulmuş kentsel bölgelerde yaşıyor. 19 milyon konut stoğunun bulunduğu ülkemizde bu konutların yüzde 40 civarında önemli bir kısmı oranı riskli, yapı ömrünü tamamlamış, sağlıksız ve ruhsatsız yapılaşmadan oluşuyor” diye konuştu.

“Müşteri memnuniyeti ön planda”

Müşterilerin güven ve huzurun ön planda tuttuklarını belirten Demirli,”Demirli yapı güvencesiyle yıllardır kaliteden ödün vermeden inşa ettiğimiz yapılarda müşterilerimizin güven ve huzurunu daima ön planda tuttuk. Kaliteli yaşam alanları, artı değer oluşturmak ve ürettiğimiz inşaat çözümleriyle müşterilerimizi daima mutlu etmeyi başardık ve bu yolda da kazandırarak ilerlemeye devam ediyoruz. İnsanların yaşam kalitesini yükseltecek yenilikçi çözümler ışığında yapılar inşa etmek ve bunu yaparken de sosyal ve toplumsal sorumluluklarımızın farkında olarak karşılıklı saygı ve güven içerisinde mükemmele ulaşmak” açıklamalarında bulundu.

Proje hakkında bilgi verdi

Projeleri hakkında bilgi veren Demirli, “İstanbul Anadolu Yakasının tam merkezinde E-5 ve Tem bağlantı yolunun kesiştiği noktada her türlü toplu ulaşım imkanının bir arada bulunduğu, Sahrayıcedit’in merkezinde yükselecek olan Demirli Park Plus projemizin sakinlerine özel; her yaşa, her yaşantıya uygun, özgürce kullanılabilen yaşam alanlarıyla, modern mimari kültürünün dairelerde sunduğu konforla, İstanbul’un eşsiz deniz manzarasıyla mutlu ve huzurlu bir sunmaktadır. 4781 metrekare arazi ve muhtelif katlardan deniz manzarasına sahip olan daireler, yeşil alan ve sosyal tesisler toplam proje alanının yüzde 70’ine konumlandırılmıştır. Projemizde açık yüzme havuzu, çocuk oyun alanı, basketbol sahası, sauna, fitness, kamelyalar, 24 saat güvenlik, jeneratör, kapalı otopark bulunmaktadır. Yeşillikler arasında tatil tadında bir yaşam alanı sunarken, siteden çıktıklarında Anadolu yakasının en merkezi noktasında, hiçbir ulaşım sıkıntısı olmadan yaşam imkanı sunan bir projedir. Ayrıca dairelerimizin muazzam bir şehir ve adalar manzarasına sahip olması ferah bir yaşam alanı sunmaktadır” dedi.

“Park Plus projesinde fiyatlar kata, cepheye ve metrekareye göre farklılık göstermektedir” diyen Demirli, “En düşük 790 bin TL’den başlayarak 1 milyon 825 bin TL’ye kadar çıkmaktadır. Park Plus projesi gerek içinde birçok sosyal alana sahip olması gerekse 19 kat gibi yüksek iki bloktan oluşuyor olması nedeniyle bu özelliklere sahip emsalsiz proje olarak göze çarpıyor. Daireler 2+1 ve 4+1 olmak üzere iki alternatiflidir. Daire içlerinde bütün kullandığımız malzemeler A kalitedir. İnşaatın devam ettiği projede iki blok 3’üncü kata kadar yükselmiş durumda. İnşaatın kabası Haziran 2017’de tamamlanıyor. Demirli Yapı 24 aya kadar vade imkanı sağlıyor. Bunun dışında anlaşmalı bankalarla uygun faiz oranlarıyla kredi kullanımı proje üstünden sağlanmaktadır” diye konuştu.

“İnanmak her zaman başarıyı getirir”

İnanmanın her zaman başarıyı getirdiğini savunan İdris Demirli, “Demirli Yapı olarak sektörün önde gelen markalarından biri olma hayalimizi, inanarak, inandığımız değerlerin uğruna savaşarak ve çok çalışarak başardık. Sektördeki saygınlığımızı hızlı, dürüst ve ilkeli olmamızla hak ettik. İnşaat sektöründeki geçmişimizi, bu işe başladığımızdan bu yana en önemli ilkemiz dürüstlük, insana yatırım ve insana saygıya borçluyuz. Başarılı olmamızın sırrı; profesyonel kadromuz, piyasaya hakim uzmanlarımız, yaptığımız işe olan inancımız, dayanıklılık ve kararlılık her zaman prensibimiz olmuştur başarımızı bu değerlere borçluyuz. Hedefimiz; yeniliklere açık, eğitime önem veren hak ettiği yeri korumak ve geliştirmek olan Demirli Yapı rekabetçi piyasa koşullarında hiç bir zaman ilkelerinden taviz vermeden, sektördeki yenilikleri ilk önce görüp, geliştirip, daha iyiyi daha kaliteliyi sunmaktır. Projelerimizde her zaman, konfor, çevreye olan saygımız, sağlamlık, zamanında teslim gibi önem verdiğimiz hususlar bizi hak ettiğimiz yere taşıdı. Demirli Yapı olarak sektörümüzdeki rekabet ortamında ilk gün ki heyecanımız ve coşkumuz ile her zaman daha ileriye gitmek için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.