Türkiye’de akıllı telefon kiralama devri başlıyor

Buna göre şirketin kurumsal müşterileri, araç kiralamada olduğu gibi, akıllı telefonları avantajlı ödemelerle kiralayabilecek.

Vodafone, Türkiye’de bir ilke daha imza attığını belirterek Kurumsal Telefon Kiralama Hizmeti başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada; hizmet kapsamında araç kiralamada olduğu gibi, akıllı telefon kiralayabilecek olan kurumlar, ödemelerini operasyonel gider olarak yazabilecek, ücretsiz Premium Koruma Paketi ile sözleşme boyunca cihazlarını kapsamlı koruma altına alabilecek ve arıza durumunda ücretsiz VIP hizmetlerle cihaz onarımı yapılırken yedek cihaz hizmetinden yararlanabilecek ve kontrat bitiminde maliyet olmadan son teknoloji cihazlarla sözleşmelerini yenileyebilecek.

Şimdilik büyük işletmelerin yararlanabildiği ve Vodafone’un çözüm ortağı aracılığıyla sunulan Kurumsal Telefon Kiralama Hizmeti kapsamında, portföyde yer alan cihazlar 24 ay süre ile kiralanabiliyor. Her şey dahil hizmetle Vodafone kurumsal müşterileri, akıllı telefon değiştirme sıklığının maliyetinden kurtuluyor ve son model telefonları kapsamlı destek avantajıyla kullanabiliyor. Hizmet kapsamında verilen VIP hizmetlerle belirli illerde müşteriler, cihazlarını kurumsal telefon kiralama talep aktivasyonunu takip eden iş günü içinde özel kurye ile teslim alıyor. Ayrıca arızalanan cihazlar yine özel kurye ile alınıyor ve onarımdan önce bozuk cihazlardaki veriler yedek cihazlara yedekleniyor. Özel kurye ile hizmet verilemeyen illerde ise kargo hizmetleri ile tüm servis süreçleri en hızlı şekilde takip ediliyor.

“Hizmetin servis garantisiyle, telefonların kısa sürede onarılmasını sağlıyoruz”

Vodafone Kurumsal Telefon Kiralama hizmetinden faydalanan Goodyear’ın İnsan Kaynakları Direktörü Selda Kalleci bu hizmetin kapsamlı servis sözüyle kararlarını değiştirdiğini belirterek, “Goodyear olarak bu hizmetle, çalışanlarımıza cep telefonu sağlarken, telefonlar bozulduğunda veya zarara uğradığında zahmete girmeden servis garantisiyle kısa sürede telefonlarının onarılmasını sağlıyoruz. Türkiye’de başka bir örneğini görmediğimiz bu yapıcı yaklaşım ve iş ortaklığının ilk parçası olmaktan da Goodyear olarak heyecan duyuyoruz” dedi.

“Akıllı telefon almak isteyen firmalara çok avantajlı bir alternatif sunduk”

İşletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi sürdürdükleri vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Kurumsal müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerimiz neticesinde, onların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sektörümüzde bir ilke daha imza atarak, Kurumsal Telefon Kiralama Hizmeti adıyla bir çözüm geliştirdik. Kurumların özelikle çalışanları için gereksinim duyduğu akıllı telefonlar, şirketler için büyük maliyetler doğuruyor. Ayrıca kullanım verimi açısından da bu telefonların belirli periyodlarla değiştirilmeleri gerekiyor. Geliştirdiğimiz çözümle, şirketlerin üzerinden akıllı telefon yenileme ihtiyacı, arıza ve bakım süreçleri ve maliyetini büyük oranda almış olduk. Kurumsal müşterilerimize bundan böyle; tarifelerine ek avantajlı ödemelerle kiralama portföyümüz içindeki akıllı telefonları, ücretsiz Premium Koruma Paketi ve özel kurye gibi VIP katma değerli hizmetlerle sunacağız. Bu sayede kurumsal müşterilerimiz, taahhüt süresince uçtan uca servis hizmetleriyle, kiraladıkları telefonları gönül rahatlığı ile kullanabilecek ve dilerlerse kontrat yenileyerek maliyet olmadan çalışanlarının telefonlarını son teknoloji ile yenileyebilecek. Vodafone olarak geliştirdiğimiz çözümlerle işletmelerimizin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları aşabilmeleri için yanlarında olmaya, ihtiyaçlarına özel alternatif çözümler üretmeye ve avantajlı hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz”.