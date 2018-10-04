Türkiye'de bin kişi başına 1,8 doktor düşüyor

Dünya üzerinde yer alan farklı ülkelerdeki bin kişi başına düşen doktor sayıları belli olurken, Türkiye'de bu rakamın 1,8 olduğu saptandı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ülkelerdeki kişi başına düşen doktor sayısını ele alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de bin kişi başına düşen doktor sayısının 1,8 olduğu saptandı. Türkiye'nin de bu ortalamayla son sıralarda yer aldığı görüldü. Bununla birlikte Endonezya'daki ortalama doktor sayısının 0,3 olması dikkat çekerken, bu istatistikle son sıraya yerleştiği kaydedildi.

Listenin başında Avusturya var

Raporda, bin kişi başına en çok doktor düşen ülkesi Avusturya olarak görülürken, kişi başına düşen doktor sayısının 5,1 olduğu belirlendi. Avusturya'yı ise ortalama 4,6 doktor ile Portekiz takip ederken, üçüncü sırada 4,1 doktor ile Almanya yer aldı. Bunun dışında bin kişi başına düşen doktor sayısı ile listenin ilk sıralarında yer alan diğer ülkeler; 4,0 ile Rusya, 3,9 ile İspanya, 3,8 ile İtalya, 3,4 ile de İsrail olarak belirlendi.

Şiddet haberleri tavan yaptı

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Özellikle son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet tırmanırken medyaya yansıyan haber adetleri de arttı. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen incelemede, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin 8 bin 729 haberle konuşularak medyanın önemli gündem başlıklarından birisi olduğu belirlendi.