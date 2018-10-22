Türkiye'de erkekler ortalama 60 yaşında emekli oluyor

Farklı ülkelerdeki erkeklerin emekli olma yaşlarına bakıldığında, Türkiye'deki erkeklerin emeklilik yaşı ortalama 60 olarak görülürken, Türkiye'nin aynı yaş ortalamasını birçok ülke ile paylaştığı kayıtlara geçti.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ülkelere göre erkeklerin emeklilik yaşlarını baz alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in The Spectator Index verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki erkeklerin ortalama 60 yaşında emekli olduğu görüldü. Böylelikle aynı ortalamayı birçok ülke ile paylaştığı saptanırken, bu ülkeler; Çin, Hindistan, Güney Kore ve Rusya olarak tespit edildi.

En geç emeklilik İsrail'de

Listede birçok ülke yer alırken, en geç emeklilik yaşının 68 yaş ortalamasıyla İsrail'de olduğu kaydedildi. İsrail'den hemen sonra ise Yunanistan ve Norveç gelirken, erkeklerin 67 yaşında emekli olduğu saptandı. Buna karşın Endonezya'da erkeklerin ise sadece 58 yaşında emekli olduğu gözlendi.

Emeklilikte yaşa takılanlar medyanın gündeminde

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen incelemede, emeklilik başlığı altında 24 bin 122 haber çıkışı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıkları incelendiğinde, emeklilikte yaşa takılanların son zamanların en çok konuşulan ve tartışılan başlığı oldu.