'Türkiye'de felsefe' konusu Caddebostan'da konuşuldu

Maltepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesinin iş birliği ile gerçekleşen 'Felsefe Semineri', Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Seminere konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Betül Çotuksöken, katılımcılara Türkiye'de felsefe dünyasında neler olduğunu anlattı. Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen seminerde; Çotuksöken, Türkiye'de felsefenin özellikle cumhuriyet döneminde ivmelenmesine dikkat çekti ve katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Caddebostan'daki dördüncü felsefe semineri

Seminer sonrasında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Bu yıl bizim 4'üncü yılımız. Caddebostan Kültür Merkezi'nin felsefe seminerlerini 4 yıldır devam ettiriyoruz. Bu sene konumuz Türkiye'de felsefe. Neler yapıldığını daha yakından görmek istiyoruz. Türkiye'deki felsefe çalışmalarının dünyadaki felsefe çalışmalarına nasıl eklendiğini ve bu çalışmaların, felsefece dünyaya bakışın özellikle cumhuriyet döneminde nasıl ivme kazandığını da göstermek üzere, Maltepe Üniversitesinin Felsefe Bölümünün öğretim üyeleri başta olmak üzere çalışmalarımız sürdüreceğiz" dedi.

"Dünyaya felsefece bakışın örneklerini göstermeye çalışmaktayız"

Felsefi bakışın her insanın işine çok yarayacağına dikkat çeken Çotuksöken, "Ocak sonuna kadar sürecek bu çalışmalar, umarız halkın her zamanki ilgisi, Kadıköylülerin ilgisi, İstanbulluların ilgisi her zamanki gibi çok olacak. Daha önceki yıllarda da yaptığımız bu çalışmalarda ilgi çok yüksekti. Dünyaya felsefece bakışın örneklerini göstermeye çalışmaktayız. Bu bakışın da her birimizin işine çok daha fazla yarayacağını biliyorum. Çünkü felsefe hem bir düşünme yolu, hem bir bilme yolu ama aynı zamanda bir yaşama yolu da olarak da ortaya çıkabilir. Bütün bu çalışmaları, yaptığımız işleri ve ürünleri buraya gelen konuklarla paylaşacağız. Felsefece söyleşeceğiz burada" diye konuştu.