Türkiye’de her iki bebekten biri sezaryen ile doğuyor

Medya takibinin öncü kurumlarından Ajans Press, aile yapılanmasına yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de her iki bebekten birinin sezaryen ile doğduğu tespit edildi. Böylelikle, 2014 yılında yüzde 51 olan sezaryen doğumun 2015 ve 2016 yılında yüzde 53 olduğu ortaya çıktı. 2016 yılında yapılan sezaryen doğumlarının en yüksek görüldüğü bölge ise yüzde 66 oran ile Akdeniz olarak saptandı. Buna karşın sezaryen doğumların en düşük görüldüğü bölge Kuzeydoğu Anadolu olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl 1 milyon 291 bin 55 bebek dünyaya geldi

Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, son üç yıl içerisinde sezaryan doğumu konu alan bin 185 haber çıkışı tespit edildi.

Verilerde 2016 yılında doğan canlı bebek sayısı 1 milyon 311 bin 895 olarak tespit edilirken, geçen yıl bu rakamın 1 milyon 291 bin 55’e düştüğü saptandı. Doğan bebeklerin de yüzde 51,3’ünü erkekler, yüzde 48,7’sini ise kızların oluşturduğu görüldü. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il, 4,29 çocuk ile Şanlıurfa olarak belirlenirken, doğurganlık hızının en düşük olduğu il 1 çocuk ile Gümüşhane olarak tespit edildi. Bununla birlikte 2017 yılında kadınların evlenme yaşı ortalama 24,6 olurken, bu oranın 2013 yılında 24,1 olduğu gözlendi. Doğum yapan kadınların ortalama yaşı ise 2016 yılında 28,6 iken geçen yıl aynı oranlarda seyrederek 28,7’ye çıktığı belirlendi. Öte yandan Türkiye’de “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” sonuçlarına bakıldığında da 2012 yılında 3,7 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün azalarak 2017 yılında 3,4 kişi olduğu görüldü.