Türkiye’de ilk kez markette karavan satıldı

Açılışın gerçekleşmesiyle birlikte tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği Marmara Park CarrefourSA Hiper’de yalnızca 2 saat içinde 60 adet 55” TV, 600 adet bavul, 150 adet drone, bin adet orkide ve 2 bin adet kalanchoe çiçek satıldı. Gün boyu devam eden kampanyalarla Marmara Park CarrefourSA Hiper, açılış gününde 1 milyon TL’den fazla satış yaptı.

Şenol Arpacı: “Bir ilke imza attık, ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz”

Açılışın ardından tüketicilerin ilgisini değerlendiren CarrefourSA Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı, Beylikdüzü’nün en büyük ve en çeşitli ürüne sahip hipermarketini hizmete açtıklarının altını çizerek; “Marmara Park CarrefourSA Hiper’de bir markette rastlayabileceğinizden çok daha fazlası bulunuyor. Bu hipermarketi kurgularken hem bölgeyi hem de bölgedeki tüketici ihtiyaçlarını analiz ettik. Bu doğrultuda teknoloji, ev tekstili ve tatilcilere yönelik farklı ürünlere yer verdik. Örneğin ilk kez bir markette karavan satışı gerçekleştirdik. Droneları kutusunda değil, deneyerek satın alabileceğiniz bir kafes oluşturduk. Yine ihtiyaçlar doğrultusunda yüzlerce üründe büyük indirim yaptık. Böylece yalnızca iki saat içinde 60 adet 55” TV, 600 adet bavul, 150 adet drone, 1000 adet orkide ve 2000 adet kalanchoe çiçek sattık. Hipermarketlerimizi yenilemeye ve tüketicilerimize çiçekçi, kuaför, çocuk oyun alanı gibi yenilikler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Marmara Park CarrefourSA Hiper, tüketicilerine her gün taze ve bol çeşidiyle sebze - meyve reyonu, baget ekmeklerden organik ürünlere farklı türde unlu mamullerin yer aldığı fırın, şarküteri ve kasap reyonları, sezonda 85, sezon dışında da 60 türde deniz mahsulünün satılacağı balık reyonu, ev tekstilinden kıyafete, ayakkabıdan perde veya halı gibi eşyalara kadar çok ve çeşitli ürünlerin bulunduğu tekstil ürünleri ile Türkiye’nin en büyük Drone kafesinin yer aldığı teknoloji reyonuyla toplam 40 binden fazla ürünle merhaba diyor. Marmara Park CarrefourSA Hiper, kasa hattında yer alan sinyal sistemi ile tüketicilere zamandan kazandırırken işitme engelli müşteriler için kullandığı sistemler ile alışveriş kolaylığı sağlıyor.