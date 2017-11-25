Türkiye’de ilk kez Suriyeli engelliler için çalıştay düzenlendi

5 farklı alanda düzenlenen çalıştayda engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği 6 yıldan bu yana Türkiye’de yaşayan Suriyeli engellilerin başta eğitim, sağlık, istihdam, sosyal uyum ve teknolojik destek sorunlarının çözümü yolunda uzmanların katıldığı ‘Suriye Çalıştayı’ düzenledi.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda düzenlenen çalıştaya Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Avya, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, Bağcılar’da yaşayan Türk ve Suriyeli engelli bireyler katıldı.

“Savaş sağlam insanı mağdur ediyorsa engelliyi öldürür”

Çalıştayın açılış konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, savaş bölgelerinde yaşamak zorunda kalan engellilerin yaşadığı zorluklardan bahsetti. Türkiye’de ilk kez Suriyeli engelliler için çalıştay düzenlendiğine dikkat çeken Başkan Çağırıcı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı birbirinden değerli projelere ev sahipliği yapıyor. Bugün de farklı ve anlamlı bir proje ile birlikteyiz. Burayı ilklerin yaşandığı bir merkez olarak tarif edebiliriz. Türkiye’de bir ilk olarak Suriyeli engelli kardeşlerimizin hayata adaptasyonu konusunda bir çalıştay yapıyoruz. Uzun yıllar engellilik sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde ihmal edilmiş. Savaş sağlam insanı mağdur ediyorsa herhalde engelli insanı da öldürüyor. Bu gözle bakmak lazım. Onların memleketlerinden uzakta bir hayat sürerken ihtiyaçlarını karşılayabilme noktasında da ciddi anlamda destekler olmasına inandığımız için bu projeleri yapıyoruz.”

“Fırsatları insanlığa faydaya dönüştürelim”

Projeye ortaklık yapan bir diğer kurum olan Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da çalıştay hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. “Suriye’den Türkiye’ye gerçekleşen göçün nedenlerini tartışmayı bırakıp sıkıntılara çözüm aramalıyız” diyen Lokman Ayva, “Biz bu durumun bize sunduğu fırsatlardan yararlanma noktasındayız. Fırsatları değerlendirelim ve insanlığa faydaya dönüştürelim istiyoruz” dedi.

Çalıştaya katılan Suriyeli görme engelli Mahir El Cabbar da, Türkiye’ye göç etmiş Suriyeli engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sıkıntıları anlattı. Ülkesindeki iç savaş nedeniyle Suriye’nin Lazkiye kentine bağlı Bayırbucak bölgesinden 2012 yılında ailesiyle Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan ve eğitimini burada devam ettirip Gazi Üniversitesi Görme Engelliler Öğretmenliği Bölümünü kazanan Mahir El Cabbar, “Bizim kullandığımız bazı teknolojiler yok bunlarla ilgili bir geliştirme yapılabilir. En çok ihtiyaç duyduğumuz araç gereçler. Hastanelerde raporlarda sıkıntılar oluyor. Tercümanlık gibi sıkıntılara çözüm bulabiliriz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay eğitim, sağlık, istihdam, sosyal uyum ve teknolojik destek olmak üzere 5 farklı alanda gerçekleşti. Saat 18.00’de sona erecek olan çalıştayın sonuç bildirgesinin de açıklanması bekleniyor.