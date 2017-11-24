Ş. CEO’su Mert Karaibrahimoğlu, “Türkiye’de tüm markaların 1 yılda sattığı ürün adedine Penti olarak 1 ayda ulaşıyoruz ve yılda toplam 50 milyon ürün satıyoruz” dedi.

2012’den bu yana girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla söyleşiler ve workshop’lar düzenleyen Start-IST, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerini her ay konuk ettiği Executive Talks serisinin üçüncüsünü Garanti Partners’ın evsahipliğinde gerçekleştirdi. Ş. CEO’su Mert Karaibrahimoğlu’nun konuk edildiği etkinliğin moderatörlüğünü Start-IST ve davetpostası.com’un kurucusu Mine Dedekoca üstlendi. Farklı ülkelere ve sektörlere yayılan iş hayatının detaylarını ve dönüm noktalarını katılımcılarla paylaşan Mert Karaibrahimoğlu, “Çocukken hastanede su satarak başladı iş hayatım. Ardından dil eğitimi için gittiğim Cambridge’de cep harçlığımı kazanmak için bir restaurant’ta çalışırken kendimi bir süre sonra 2 restaurant girişiminin başında buldum. Hayatımın dönüm noktası olan bu süreçte başarıyı müşteri odaklı yaklaşım getirdi” dedi.

“Türkiye’de markaların 1 yılda sattığı ürün adedine 1 ayda ulaşıyoruz”

Penti’nin son 5 yılda ürün kategorilerinde büyük değişime giderek kümüle olarak yüzde 38 büyüdüğünü belirten Karaibrahimoğlu “139 olan mağaza sayımızı 62 ilde 485’e çıkardık. Türkiye’de tüm markaların 1 yılda sattığı ürün adedine Penti olarak 1 ayda ulaşıyoruz ve yılda toplam 50 milyon ürün satıyoruz. 34 ülkede 140 mağazayla da yurtdışı pazarında varlığımızı sürdürüyoruz.” dedi. E-ticaret üzerinden yapılan satışların, en yüksek ciroya sahip fiziksel mağazalarının 3 katına eriştiğini belirten Karaibrahimoğlu, e-ticaret operasyonlarında EBITDA kontrolünün çok önemli olduğunu vurguladı ve kazandıkça harcamanın temel ilkeleri olduğunu ifade etti.