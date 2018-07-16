Türkiye’de otomobil üretimi Haziran’da yıllık bazda yüzde 7 düştü

Otomotiv Sanayii Derneği (OSB) 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin otomotiv faaliyetlerini açıkladı. Buna göre, Bu dönemde, toplam üretim 843 bin 193 adet, otomobil üretimi ise 557 bin 269 adet düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalarak 366 bin 487 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 10 oranında azaldı ve 275 bin 870 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde üretim yüzde 7 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 5, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 31 seviyesinde arttı. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 16 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 19 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 6 arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 51 seviyesinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 9 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 688 bin 81 adet, otomobil ihracatı ise 460 bin 552 adet düzeyinde gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 15 artarken, euro bazında ise yüzde 3 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 16 milyar 770 milyon dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 artarak 6 milyar 551 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 4 azalarak 5 milyar 401 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.